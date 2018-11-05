Журналисты показали, как Россия милитаризирует Крым: инфографика

Сегодня, 15:24

Численность "зеленых человечков" возросла до почти 32 тысяч, количество самолетов – до 122-х, военных кораблей – до 71-го

Российские военные. Фото: архив
Российские военные. Фото: архив

После оккупации Крыма весной 2014 года Россия начала активную милитаризацию полуострова. Данные о росте численности войск, техники, и вооружений приводит "Укринформ".

Численность "зеленых человечков" возросла до почти 32 тысяч, количество самолетов – до 122-х, военных кораблей – до 71-го, зенитно-ракетных комплексов – до 16-ти, количество подводных лодок – до семи. Более того, в Крыму, возможно, уже размещено ядерное оружие. Не только в расконсервированной 2016 года объекте "Феодосия-13", а и на российских военных кораблях.

1_55

2_43

Данные инфографики составлены на основе закрытой презентации МИД Украины в ООН и результата исследования открытых источников волонтеров украинской группы "Информнапалм" в течение 2014-2018 годов.

Ранее постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко на заседании по милитаризации оккупированного Крыма заявил, что наращивание Россией военной силы в оккупированном Крыму, а также использование полуострова в качестве базы для боевых операций в Сирии и других частях региона, создает далеко идущие последствия для Южной Европы, Северной Африки и Ближнего Востока. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Напомним, ранее о том, что Россия завезла в Крым ядерное оружие, заявлял уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

Кроме того, о подготовке оккупантами инфраструктуры для размещения ядерного оружия заявляла замминистра иностранных дел Украины по европейской интеграции Елена Зеркаль.
Россия, Крым, милитаризация

Вы сейчас просматриваете новость "Журналисты показали, как Россия милитаризирует Крым: инфографика". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

фото AFP

Могерини: ЕС продолжит давление на РФ для уважения международных законов и конвенций

23 Октября, 21:12

Европа не хочет видеть нового военного нагнетания по соседству

Украина

Европарламент. Фото: facebook.com/UkraineEUMission

Резолюция Европарламента по Азову: как отреагирует Россия

25 Октября, 17:03

Следующим шагом ЕС может быть введение новых санкций против России, но политика Кремля пока меняться не будет
Загрузка...

Политика

Владимир Ельченко. Фото: twitter

Украина заявила в ООН о беспрецедентной милитаризации Крыма Россией

10 Октября, 02:41

Также постпред обратил внимание на последнее распространение военной агрессии России в Азовском море

Политика

Крым. Фото: pixabay.com

Россия превратила Крым в военную базу, которая угрожает безопасности всего Черноморского региона - Порошенко

27 Сентября, 03:22

По его убеждению, такое положение дел требует соответствующей реакции ГА ООН
Загрузка...