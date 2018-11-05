Журналисты показали, как Россия милитаризирует Крым: инфографика

Численность "зеленых человечков" возросла до почти 32 тысяч, количество самолетов – до 122-х, военных кораблей – до 71-го

После оккупации Крыма весной 2014 года Россия начала активную милитаризацию полуострова. Данные о росте численности войск, техники, и вооружений приводит "Укринформ".

Численность "зеленых человечков" возросла до почти 32 тысяч, количество самолетов – до 122-х, военных кораблей – до 71-го, зенитно-ракетных комплексов – до 16-ти, количество подводных лодок – до семи. Более того, в Крыму, возможно, уже размещено ядерное оружие. Не только в расконсервированной 2016 года объекте "Феодосия-13", а и на российских военных кораблях.

Данные инфографики составлены на основе закрытой презентации МИД Украины в ООН и результата исследования открытых источников волонтеров украинской группы "Информнапалм" в течение 2014-2018 годов.

Ранее постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко на заседании по милитаризации оккупированного Крыма заявил, что наращивание Россией военной силы в оккупированном Крыму, а также использование полуострова в качестве базы для боевых операций в Сирии и других частях региона, создает далеко идущие последствия для Южной Европы, Северной Африки и Ближнего Востока.

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Напомним, ранее о том, что Россия завезла в Крым ядерное оружие, заявлял уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

Кроме того, о подготовке оккупантами инфраструктуры для размещения ядерного оружия заявляла замминистра иностранных дел Украины по европейской интеграции Елена Зеркаль.