Преемница Меркель о "Северном потоке – 2": Мы хотим гарантий для безопасности Украины

В Германии смирились с тем, что российский газопровод таки будет достроен, но призывают Европу быть начеку

Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Фото: facebook.com/Annegret.KrampKarrenbauer/.

Преемница Меркель о "Северном потоке – 2": Мы хотим гарантий для безопасности Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/1be/177/5ca1be1773477.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/1be/177/5ca1be1773477.jpg 2019-04-01T10:34:02+03:00 Политика В Германии смирились с тем, что российский газопровод таки будет достроен, но призывают Европу быть начеку

Глава немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступает за гарантии для Украины, чтобы Россия не подорвала ее энергетическую безопасность строительством "Северного потока – 2".

Об этом сообщает Европейская правда.

Она указала на неотвратимость реализации российского проекта, так как подписано много контрактов и сам проект ответом на отказ Германии от угля и ядерной энергии. Однако она напомнила, что не стоит забывать об интересах Украины.

"Тем не менее, это проект, который должен учитывать интересы безопасности Украины и других государств региона. Мы хотим гарантий безопасности для Украины, что Украина, как и другие страны, является транзитной страной", – сказала Крамп-Карренбауэр.

Глав ХДС признала, что Москва пытается ослабить страны Евросоюза и своих соседей, например, Украину, поэтому Европа должна держаться вместе.

Напомним, "Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell и две немецкие компании – BASF и Uniper.

Национальное энергетическое агентство Дании 27 марта приняло промежуточное решение по "Северному потоку – 2". В "Нафтогазе Украины" заявили, что таким образом Дания выступила против строительства газопровода в своих территориальных водах. Но оператор строительства "Северного потока – 2" Nord Stream 2 AG опроверг эту информацию. В компании подчеркнули: энергетическое агентство запросило дополнительную экологическую экспертизу проекта, а не запретило его. Позже пресс-служба агентства уточнила, что "не может подтвердить, что ведомство сказало "нет" проекту Nord Stream 2".

В "Нафтогазе" подчеркнули, что речь идет о маршруте на юго-востоке от острова Борнхольм. Он проходит не по территории Дании, в ее территориальных водах. При этом речь о северо-западном маршруте уже не идет.

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