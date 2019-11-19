Премьер Чехии пригласил Зеленского на встречу Вышеградской четверки

/ Фото: president.gov.ua

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш после встречи с Владимиром Зеленским пригласил президента Украины на заседание Вышеградской четверки. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции.

"В рамках председательства Чехии в Вышеградской четверке мы договорились усилить взаимодействие между Украиной и этой группой. Уверен, что опыт интеграции этих государств в ЕС будет для нас очень полезным", – заявил Зеленский.

В свою очередь Андрей Бабиш пригласил президента Украины посетить встречу Вышеградской четверки в Праге.

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"Мы говорили с господином президентом, что В4 (Вышеградская четверка – ред.) имеет свой вес, свой голос в пределах Евросоюза. Мы активны. И мы будем очень благодарны, если господин президент посетит нас в Праге, когда мы будем председательствовать в В4", – сказал он.

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Вышеградская четверка – объединение Польши, Чехии, Словакии и Венгрии, созданное в 1991 году.

Как сообщали новости "Сегодня", Андрей Бабиш уже успел принять участие в украинско-чешском бизнес-форуме в Киеве, где рассказал о сотрудничестве Украины и Чехии.

Кроме того, на встрече с Зеленским премьер Чехии сделал важное заявление по Крыму. Он напомнил, что Крым – это Украина, и осудил Россию за агрессию.

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