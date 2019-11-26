Премьер Финляндии припомнил Медведеву войну на Донбассе

Антти Ринне и Дмитрий Медведев. Фото: Sputnik/Ekaterina Shtukina/REUTERS

Отношения между Евросоюзом и Россией не смогут нормализоваться до полного выполнения Кремлем Минских соглашений.

Об этом премьер-министру России Дмитрию Медведеву заявил его финский коллега Антти Ринне во время своего визита в Москву, о чем сообщили 25 ноября в пресс-службе правительства Финляндии.

"Отношения между ЕС и Россией могут быть нормализованы только в случае полной реализации Минских соглашений. Мы не принимаем оккупацию Крыма. Финляндия полностью поддерживает политику ЕС [относительно России]", – сказал Медведеву Ринне, назвав "решающей" роль России в урегулировании конфликта на Украине.

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Глава финского правительства отметил, что отношения между РФ и Евросоюзом настолько эффективны, насколько они могут быть в сложившихся условиях.

Медведев, как обычно, отказался признать причастность России к войне в Украине, назвав это "внутренним конфликтом".

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"Если удастся продвинуться вперед, прежде всего, самой Украине в урегулировании ее внутреннего конфликта, возможно, наши отношения с ЕС, который поставил это в зависимость, станут лучше. Если не удастся продвинуться вперед, значит, эти санкции сохранятся надолго, наши контрсанкции сохранятся так же надолго", – отметил Медведев.

Напомним, Финляндия последовательно поддерживает Украину в конфликте с Россией, а в этом году выделила 600 тысяч евро для гуманитарного разминирования в Станице Луганской.

Также новости "Сегодня" сообщали о телефонном разговоре президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского 25 ноября, в ходе которого поднимался вопрос возвращения РФ украинских кораблей и газовых переговоров в трехстороннем формате Украина – Россия – ЕС.

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