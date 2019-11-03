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Финляндия выделит более полумиллиона евро на разминирование Донбасса

3 ноября, 02:15

Также страна поддержала решение конфликта с помощью Минских соглашений

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Финляндия подтвердила финансирование Украины в размере 600 тысяч евро для гуманитарного разминирования в Станице Луганской.

Об этом стало известно во время визита главы МИД Финляндии Пекко Гаависто на Донбасс, информирует пресс-центр МИД Финляндии.

Кроме этого, скандинавская страна выразила решительную поддержку Украине в поиске решения военного конфликта посредством Минских соглашений.

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"Финляндия во многом участвует в развитии Украины, поддерживает повышения энергоэффективности и школьной реформы", - говорится в сообщении.

В первой половине дня 2 ноября глава МИД Финляндии посетил Станицу Луганскую. Целью визита была демонстрация поддержки Украины, получение актуальной информации относительно развития ситуации безопасности и действий российских оккупационных войск.

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Фото: UA: Вінниця

Как сообщалось, на одном из участков боевых действий на Донбассе завершилось зеркальное разведение войск. Свои силы отвели как военнослужащие Вооруженных сил Украины, так и боевики. "Завершился этап разведения сил и средств с обеих сторон (зеркально) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 в Луганской области", – заявили военные.

Напомним, разведение сил в Золотом началось 29 октября. В штабе Объединенных сил сообщали, что ОБСЕ подтвердила начало этого процесса с обеих сторон. Изначально процесс должен был начаться 7 октября, но боевики неоднократно срывали старт.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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