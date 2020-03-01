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Заявление Гончарука об отставке в Раду не поступало – Разумков

1 марта, 13:06

Денис Беспалов

На внеочередном заседании Рада рассмотрит вопрос о Кабинете министров

Заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об отставке в парламент не поступало, заявляет председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

"По состоянию на сегодня никаких заявлений в Верховую Раду не поступало", - сказал Разумков журналистам в воскресенье, 1 марта, в Киеве, отвечая на соответствующий вопрос.

Ране сообщалось, что 4 марта по требованию президента Владимира Зеленского Верховная Рада соберется на внеочередное заседание.

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Согласно официальной повестке заседания, один из вопросов, который рассмотрят нардепы, будет касаться Кабинета министров Украины.

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Ранее ряд СМИ, ссылаясь на источники, сообщили, что якобы президент Владимир Зеленский собирается отправить Алексея Гончарука в отставку и назначить новым главой правительства Сергея Тигипко, который во время президентства Януковича занимал должность вице-премьер-министра – министра социальной политики Украины.

В свою очередь глава правительства Алексей Гончарук прояснил ситуацию со слухами о назначении Тигипко. Он отметил, что тоже встречался с ним, проводя собеседование на должности в Кабмин.

Смотрите видео, как Зеленский в январе отказал Гончаруку в отставке и дал еще один шанс:

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отставка Верховная Рада Дмитрий Разумков Алексей Гончарук

Источник: Интерфакс-Украина

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