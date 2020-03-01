Заявление Гончарука об отставке в Раду не поступало – Разумков

На внеочередном заседании Рада рассмотрит вопрос о Кабинете министров

Заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об отставке в парламент не поступало, заявляет председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

"По состоянию на сегодня никаких заявлений в Верховую Раду не поступало", - сказал Разумков журналистам в воскресенье, 1 марта, в Киеве, отвечая на соответствующий вопрос.

Ране сообщалось, что 4 марта по требованию президента Владимира Зеленского Верховная Рада соберется на внеочередное заседание.

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Согласно официальной повестке заседания, один из вопросов, который рассмотрят нардепы, будет касаться Кабинета министров Украины.

Ранее ряд СМИ, ссылаясь на источники, сообщили, что якобы президент Владимир Зеленский собирается отправить Алексея Гончарука в отставку и назначить новым главой правительства Сергея Тигипко, который во время президентства Януковича занимал должность вице-премьер-министра – министра социальной политики Украины.

В свою очередь глава правительства Алексей Гончарук прояснил ситуацию со слухами о назначении Тигипко. Он отметил, что тоже встречался с ним, проводя собеседование на должности в Кабмин.

Смотрите видео, как Зеленский в январе отказал Гончаруку в отставке и дал еще один шанс:

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