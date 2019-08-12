Премьер Израиля едет в Украину: СМИ назвали настоящую причину

Визит Биньямина Нетаньяху в Киев является политически выверенным шагом в преддверии выборов в Кнессет

Биньямин Нетаньяху. Фото: REUTERS/Nir Elias

Официальный визит в Киев премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху должен добавить ему политических очков в преддверии парламентских выборов.

Как пишут израильские СМИ, при помощи этой поездки глава правительства Израиля хочет заручиться поддержкой украинских репатриантов на выборах в Кнессет.

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"По словам ведущих политических аналитиков, визитом в Украину, запланированным на 18-20 августа – менее чем за месяц до выборов 22-го Кнессета, он надеется завоевать расположение русскоязычных израильтян с украинскими корнями", – пишет издание Times of Israel.

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Напомним, ранее стала известна программа визита Биньямина Нетаньяху в Украину. Помимо официальных переговоров с украинской делегацией, израильский премьер также посетит мемориал памяти жертв Холокоста "Бабий Яр" в Киеве. По разным оценкам, во времена Второй мировой войны нацисты казнили здесь от 70 до 200 тыс. человек.

Мы также писали, что в апреле израильский премьер стал одним из многих мировых лидеров, которые поздравили Зеленского с победой на президентских выборах. Он позвонил ему и выразил надежду на продолжение позитивных двусторонних отношений, а также пригласил Зеленского посетить с визитом Израиль.

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