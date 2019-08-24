Премьер Молдовы поздравила Украину с Днем Независимости

Через 28 лет после независимости у двух стран есть общая цель – интеграция в Европейский союз

Фото: Зеленский и Санду. Фото: facebook.com/maia.sandu

Премьер-министр Молдовы Майя Санду поздравила Украину с Днем Независимости.

"Уважаемые украинцы, поздравляю вас с Днем независимости Украины! Я очень рада, что нам удалось поднять на новый уровень отношения между нашими странами во время визита в Киев, где мы беседовали с президентом Владимиром Зеленским. Через 28 лет после независимости наших стран у нас есть общая цель – интеграция в Европейский союз, и мы будем продолжать бороться за нее", – написала она у себя на странице в Facebook.

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Ранее две постсоветские страны, Латвия и Армения, поздравили Украину с главным национальным праздником – Днем Независимости.

Напомним, что 24 августа в центре Киева прошла праздничная церемония, в которой принял участие президент Владимир Зеленский. Он объявил минуту молчания, после чего выступил с речью и вручил государственные награды военным, педагогам, волонтерам и другим украинским деятелям.

"Сегодня" внимательно следят за всем происходящим в День Независимости Украины. Более подробно обо всех событиях вокруг праздника вы можете узнать на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме День Независимости 2019

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