Премьер Швеции напомнил России об ответственности за войну на Донбассе

Стефан Левен оценил усилия Украины для разрешения конфликта на востоке

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Украина продемонстрировала свою готовность к мирному регулированию конфликта на Донбассе, следующий шаг должна предпринять Россия.

Об этом заявил премьер-министр Швеции Стефан Левен, находясь 4 декабря с официальным визитом в Киеве.

"Мы высоко ценим усилия, которые прилагает Украина для разрешения конфликта на востоке и для снижения его влияния на людей. Украина продемонстрировала готовность к компромиссу, и сейчас очередь России взять ответственность", – сказал он на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Отвечая на вопросы журналистов, Левен выразил поддержку будущему саммиту Нормандской четверки и назвал его главной целью поиск решения конфликта.

"Несомненно Украина и господин Зеленский готовы делать что-то конкретное. Конечно, этот формат является лучшим, чтобы продемонстрировать ожидаемые результаты, и мы надеемся, что конфликт будет решен", – сказал шведский лидер.

Напомним, что Стефан Левен также выступил за продление санкций против России, а дав четко понять, что для послабления давления на Москву есть только один путь – выполнения россиянами обязательств по Донбассу.

Также сообщалось о майской встрече Владимира Зеленского с главой МИД Швеции Маргот Вальстрем, передав ей слова благодарности за поддержку Украины, а также санкционной политики против России.

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