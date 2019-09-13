Николай Карпюк выписался из "Феофании"

На следующей неделе больницу покинут еще несколько освобожденных их российских тюрем украинцев

Николай Карпюк. Скриншот

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В больнице Феофания – день первых выписок. Об освобожденном из российской тюрьмы Николае Карпюке врачи говорят, что организм у него сильный, поэтому Николай быстро восстанавливается после заключения.

"Мы определили, что он должен делать в амбулаторном режиме. Он получил четкие рекомендации по дальнейшему лечению", – говорит главврач "Феофании" Игорь Семенив.

На следующей неделе больницу покинут еще несколько бывших узников. В понедельник предварительно хотят выписать Александра Кольченко, а в среду двух Пановых – Артура и Евгения. Домой отпустят и самого старшего из освобожденных украинцев – ​​63-летнего Алексея Сизоновича. После жестокого обращения в СИЗО в Ростове-на-Дону – Сизонович рассказал, что его там били и пытали током – состояние его стабилизировалось. А шишку, которая была на шее, уже удалили.

"Алексею Ивановичу проведена небольшая такая операция, назовем ее, больше косметической операцией. Это доброкачественное образование, оно подлежало удалению, человек здоров", – рассказал главврач "Феофании" Игорь Семенив.

В следующий понедельник в "Феофании" ждут Олега Сенцова. Он сначала отказался от госпитализации и диагностики, но мама и врачи уговорили обследоваться.

"По нашему мнению, оно ему совершенно необходимо ввиду того, что он пережил, и голодал 145 дней. Несомненно, это бесследно не проходит, мы бы хотели его обследовать и предотвратить какие-либо осложнения", – заявил главврач Игорь Семенив.

Сенцова оформят в стационар, но он сможет приглашать в гости друзей. Ему позволят также выходить из больницы, но об этом врачи просят предупреждать.

Напомним, восемь освобожденных украинцев, которых в субботу встречали в Борисполе в рамках обмена пленными в формате 35 на 35, находятся в клинике "Феофания". Основные обследования пациентам уже провели. Теперь определяются с более специализированными процедурами, в зависимости от диагнозов каждого.

Освобожденных из российских тюрем украинцев разместили в обычных двухместных палатах. У каждой из них – родственники. Врачи особых подробностей о состоянии пациентов не разглашают, однако отмечают, что каждый из них нуждается в психологической помощи.

Как сообщали новости "Сегодня", 7 сентября между Украиной и Россией состоялся долгожданный обмен удерживаемыми лицами. В аэропорт "Борисполь" из Москвы прилетели 35 украинцев – военнопленные моряки и политзаключенные. Самолеты с россиянами и украинцами практически одновременно приземлились в аэропортах "Внуково" (Москва) и "Борисполь".

Встречать украинских узников Кремля пришли президент Украины Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Богдан, генеральный прокурор Руслан Рябошапка, глава МВД Арсен Аваков. Однако на первый план вышли именно родственники освобожденных. Глава государства первым встречал их у трапа самолета. Читайте все подробности с фото и видео обмена пленными.

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