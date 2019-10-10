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Пресс-марафон Зеленского: стало известно число журналистов

10 октября, 07:31

В ходе марафона представители СМИ будут задавать президенту вопросы

/ Фото: AFP

Для участия в сегодняшнем пресс-марафоне в Киеве, на котором президент Украины Владимир Зеленский будет отвечать на вопросы СМИ, аккредитовались более 300 журналистов. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

"Аккредитовано более 300 журналистов. Мы только едем с работы. Ну что же, желаем удачи завтра всем журналистам и Владимиру Зеленскому", – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 10 октября, президент Зеленский проведет пресс-марафон, в ходе которого будет отвечать на вопросы журналистов в течение всего дня. Представители СМИ будут задавать вопросы главе государства группами по 7-10 человек. Группы будут менять друг друга каждые полчаса.

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Новости "Сегодня" будут вести прямую трансляцию из столичного Kyiv Food Market, где пройдет мероприятие. Видеотрансляция начнется около 10:00.

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Пресс-марафон Зеленского: где смотреть

Кроме того, марафон будет транслироваться онлайн в соцсетях на официальных аккаунтах Офиса президента.

Напомним, это – первое общение украинского президента со СМИ в таком формате. Ранее главы государства давали большие пресс-конференции для отечественных и зарубежных журналистов либо одновременно общались с некоторыми телеканалами.

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Киев журналисты марафон Владимир Зеленский

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