Пресс-секретарем Ермака стала молодая бизнес-вумен: кто такая Даша Заривная

Фото: facebook.com/zarivnaya

Новый глава Офиса президента Андрей Ермак взял себе пресс-секретарем Дарию Заривную, основательницу различных интернет-проектов. Об этом она сама сообщила в соцсетях.

Так, в Twitter она написала: "Кто пресс-секретарь главы Офиса президента Украины, тот я. Год начинается интересно, что я могу сказать".

На своей странице в Facebook она отметила, что находилась в Офисе президента вместе с Ермаком и написала: "Детали и официальный комментарий немного позже".

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Отметим, что Заривная бывшая шеф-редактор издания L'Officiel Online, основательница нетворкинг-платформы Charitum (сети благотворительных онлайн-аукционов, где продают знания и опыт) и интернет-журнала Vector, который занимается пиар и контент-маркетингом для среднего и крупного бизнеса. Также она является основательницей коммуникационного агентства Vector PR.

Пресс-секретарь Ермака училась в КНУ им. Шевченко на юридическом факультете. Но по специальности работала всего ничего – на первых курсах был короткий опыт работы в британской аудиторско-консалтинговой компании Ernst & Young (одна из крупнейших в мире, офис которой есть в Киеве). Также она прошла летний курс по маркетингу в Стенфорде.

Отметим, что Заривная уже бывала на Донбассе вместе с Ермаком в ноябре прошлого года, когда она сопровождал делегацию четырех послов – США, Франции, Германии и Великобритании на линии разведения войск в районе населенного пункта Богдановка (Петровское), потом в Золотом. Заривная обеспечивала коммуникационное сопровождение поездки Ермака, министров Кабмина и иностранных дипломатов.

Также в одном из постов она писала о поездке в Мариуполь на инвестиционный форум и призналась, что еще была советником по коммуникациям в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО).

Напомним, 11 февраля президент Владимир Зеленский издал указы о громкой кадровой перестановке в ОПУ. Место Андрея Богдана, которому уже не раз прочили отставку, занял помощник президента Андрей Ермак. Политолог, основатель исследовательской компании ACTIVE GROUP Андрей Еременко в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, что отставка Богдана и назначение Ермака – только начало переформатирования власти.

В Офисе президента заявили, что смена руководителя ОПУ никоим образом не влияет на политический курс государства, о чем уже начали трубить политики и эксперты. Читайте все подробности увольнения Богдана и назначения Ермака.

Все подробности в спецтеме Богдан уволен, Ермак - новый глава ОП

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