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Президент Аргентины поблагодарил Зеленского за эвакуацию аргентинцев из Уханя

1 марта, 08:59

Денис Беспалов

Вместе с украинцами из Уханя были эвакуированы и иностранцы, в том числе, граждане Аргентины

Президент Аргентины Альберто Фернандес направил президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо с благодарностью за эвакуацию аргентинских граждан из китайского города Уханя, откуда начал распространяться коронавирус COVID-19.

"Уважаемый господин президент, имею честь обратиться к Вам, чтобы выразить свою искреннюю благодарность за неоценимое сотрудничество с вашей страной при эвакуации аргентинских граждан, находившихся в городе Ухань, Китай, во время эпидемической ситуации, вызванной коронавирусом (COVID-19). Чрезвычайную помощь вашего правительства сложно недооценить, учитывая, что среди эвакуированных граждан находятся семьи с маленькими детьми", – говорится в письме Фернандеса Зеленскому от 22 февраля.

Президент Аргентины отметил, что прочные связи, объединяющие две страны, основываются на общих ценностях, исторических дипломатических связях и важном присутствии общины украинских мигрантов и их потомков, которые внесли значительный вклад в развитие Аргентины.

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"Высокий гуманитарный жест, который служит поводом для написания этого письма, подтверждает дружбу наших народов и мотивирует открывать новые горизонты для сотрудничества между Аргентиной и Украиной. Пользуюсь случаем, чтобы вновь заверить Вас в высоком уважении", - подчеркнул Фернандес.

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Напомним, что вместе с эвакуированными иностранцами и украинцами в "Новых Санжарах" в Полтавской области находится глава Минздрава Зоряна Скалецкая. Чиновник присоединилась к ним на период обсервации.

Отметим, что на обсервацию с эвакуированными отправился военный корреспондент новостей "Сегодня" Александр Махов.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары

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Аргентина эвакуация Новые Санжары Владимир Зеленский Ухань

Источник: Интерфакс-Украина

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