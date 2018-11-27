Президент: Будем бороться всеми средствами для возвращения захваченных РФ украинских моряков

Вчера, 21:57

Президент также рассказал, что заказывал разговор с президентом России Путиным, однако ответа не получил


Президент Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам подчеркнул, что Украина будет бороться всеми возможными методами за освобождение украинских моряков.

"Безусловно, мы будем продолжать нашу борьбу для того, чтобы вытащить украинских моряков и офицеров из российских тюрем, я уверен, что сейчас будет разыгрываться спектакль якобы уголовной ответственности за нарушение украинской границы, потому что весь мир признает: Крым – это Украина и территориальные воды украинские. И вообще – это сокрушительный фарс", – сказал он.

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Глава государства сообщил, что дано поручение соответствующим спецслужбам, Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой, посольствам принять все меры, имеющиеся в распоряжении Украины, для возвращения украинцев.

Петр Порошенко также рассказал, что заказывал разговор с президентом России Путиным, однако ответа не получил. Поэтому он обратился к Канцлеру Германии Ангеле Меркель, чтобы она провела разговор с Путиным для немедленного освобождения украинских воинов и украинских кораблей.

"Мы должны быть едины и за своих стоять до конца", – сказал президент.

Также Порошенко заверил, что в случае агрессии мне потребуются минуты, чтобы организовать эффективную защиту Украины.

Напомним, Петр Порошенко в интервью каналу "Украина" заявил, что необходимость ввести в Украине военное положение вызвана угрозой полномасштабной войны с РФ, что подтверждается увеличением военного контингента России возле украинской границы.

Напомним, 27 ноября Верховная Рада приняла закон, которым ввела в действие указ президента о введении военного положения на 30 суток.

Больше о введении военного положения в некоторых областях Украины читайте в материале сайта "Сегодня": Введение военного положения в Украине: хроника событий онлайн.
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Источник:

"Сегодня"

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