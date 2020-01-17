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"Президент его помилует": в Раде засняли переписку депутатов о Гончаруке

17 января, 14:55

Президент пока не будет отправлять Гончарука в отставку, считают "слуги народа"

Алексей Гончарук и Владимир Зеленский

Алексей Гончарук и Владимир Зеленский / Фото: president.gov.ua

Народные депутаты от "Слуги народа" сегодня в Верховной Раде активно обсуждают возможную отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Журналистам удалось запечатлеть фото переписки, из текста которого следует, что отставки правительства пока не будет.

"Арахамия нас заверил, что президент его (Гончарука, – Ред.) помилует", - говорится в тексте сообщения.

Переписка нардепов

Переписка нардепов / Фото: Цензор

Еще на одном фото запечатлена переписка глава Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьяковой с абонентом Гончарук Алексей.

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- Спасибо, Галечка)) Конечно не буду. Важна позиция фракции, – пишет Гончарук

- Мы ЗА тебя!, – отвечает Третьякова.

- В тебе я не сомневаюсь)) Вопрос кто МЫ)), – отвечает Гончарук

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- 70-80 ... Работаем дальше. .., – ответила Третьякова.

Переписка в Раде

Переписка в Раде / Фото: Цензор

Ранее президент Владимир Зеленский дал поручение правоохранительным органам в течение двух недель установить причастных к "слитым" в СМИ аудиозаписям со встреч премьер-министра Алексея Гончарука с министрами и представителями Нацбанка.

Как известно, после публикация в СМИ "сливов" с правительственных встреч на которых обсуждалась экономическая ситуация коммуникация с президентом, Гончарук сделал заявление.

Позже премьер-министр Гончарук заявил о сложении полномочий по собственному желанию.

Новости "Сегодня" внимательно следят за событиями вокруг отставки украинского премьера. Более подробно об этом читайте в специальной хронике Отставка Гончарука: все подробности, реакция политиков и экспертов.

Все подробности в спецтеме Отставка Гончарука

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Владимир Зеленский слуга народа Алексей Гончарук

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