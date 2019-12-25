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Президент Грузии может не поехать в Москву из-за Зеленского

25 декабря, 10:30

Саломе Зурабишвили назвала одну из тем, которые будут обсуждаться на встрече с Зеленским

Саломе Зурабишвили. Фото: facebook.com/zourabichvilisalome

Саломе Зурабишвили. Фото: facebook.com/zourabichvilisalome

Грузинский президент Саломе Зурабишвили обсудит со своими украинским коллегой Владимиром Зеленским возможность визита в Москву, где российский лидер Владимир Путин пригласил их посетить в 2020 году мероприятия в честь победы во Второй мировой войне.

Как сообщила Зурабишвили в эфире Первого канала Общественного вещателя Грузии 24 декабря, данная тема будет поднята во время ее официального визита в Украину.

"Несомненно, этот, а также многие другие вопросы будут обсуждаться между нами в Украине. Сейчас я не смогу так прямо ответить на этот вопрос", – сказала грузинский президент.

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При этом она назвала свою страну единственной, которая "имеет полное моральное право праздновать, а точнее вспоминать жертв 9 мая", поскольку роль и жертвы Грузии на войне, по словам Зурабившили, были огромными в сравнении с другими странами.

"Если туда поедет весь мир, включая Украину и многих других наших стран-партнеров, возможно, это сделает и президент США. Это все необходимо принимать во внимание. Но в то же время надо обратить внимание и на наши прямые отношения, ситуацию на линии оккупации", – резюмировала Саломе Зурабишвили.

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Приглашение Путина является достаточно провокационным решением как в отношении Украины, так и в отношении Грузии, поскольку на мероприятиях также могут попасть представители боевиков с Донбасса и непризнанных Абхазии и Южной Осетии.

Напомним, что на празднование 74-й годовщины Дня Победы в этом году в Москву не приехал ни один зарубежный лидер.

А как этот праздник отмечали в Украине, вы можете узнать в специальной хронике на нашем сайте.

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Россия Грузия 9 мая визит в Киев Зурабишвили Саломе Зурабишвили

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