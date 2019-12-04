Президент Казахстана рассказал, что поможет закончить войну на Донбассе

Казахстан в некотором роде тоже причастен к мирному процессу, напомнил Токаев

Фото Sputnik Казахстан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который нелепо объяснил аннексию Крыма, считает, что лишь Минские соглашения способны привести к урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом он сказал в интервью DW.

Он напомнил, что Казахстан в некотором роде тоже причастен к мирному процессу.

Реклама

"Хотел бы напомнить, что "минские" переговоры были начаты, по сути, по инициативе Нурсултана Назарбаева. Правда, он тогда предложил Астану, но в силу логистики и удаленности от Европы было принято решение проводить эти переговоры в Минске. На сегодняшний день Минские соглашения, по сути, являются единственным правовым документом, который может привести, в конечном счете, к урегулированию конфликта", – сказал Токаев.

В тренде Началась встреча Зеленского с премьером Швеции

Отметим, первые пункты Минских соглашений предполагают прекращение огня на Донбассе, вывод российских войск с территории Украины, разоружение боевиков. Однако уже долгое время Москва не выполняет своих обязательств и, как минимум, не отдает приказ оккупационным администрациям прекратить стрелять.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Зеленский называл три важных этапа по возвращению Донбасса. Глава государства привел в пример международный опыт урегулирования конфликтов и войн.

А тем временем на Банковой 3 декабря при участии президента Украины Владимира Зеленского состоялось координационное совещание в рамках подготовки к встрече в "нормандской формате", в ходе которого обсудили и утвердили пять сценариев реинтеграции оккупированного Донбасса.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама