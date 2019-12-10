Зеленский не привез из Парижа новый Будапештский меморандум – Яценюк

Лидер политической партии "Народный фронт", премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк прокомментировал итоги "нормандской встречи".
"Президент не привез из Парижа новый Будапештский меморандум. Путин не получил новый пакт Молотова-Риббентропа", – написал экс-премьер на своей страничке в соцсети.
"Президент вел себя достойно", – также отметил Яценюк.
Политик подчеркнул, что необходимо готовиться к следующему раунду переговоров.
"Путин не откажется от своих планов. Украина должна быть готова их останавливать", – предупредил он.
Напомним, 9 декабря в Париже состоялась встреча "Нормандской четверки". Лидеры Украины, Германии, Франции и России обсудили взаимоприемлемое решение, касающееся будущего Донбасса.
Министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что украинская сторона не добилась всех поставленных целей, но начало мирному плану положено: Киев ожидает и перемирие, и возвращение пленных украинцев.
Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки
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