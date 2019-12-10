Зеленский не привез из Парижа новый Будапештский меморандум – Яценюк

Лидер политической партии "Народный фронт" отметил, что президент Украины на встрече вел себя достойно

Арсений Яценюк. Фото: nfront.org.ua

Лидер политической партии "Народный фронт", премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк прокомментировал итоги "нормандской встречи".

"Президент не привез из Парижа новый Будапештский меморандум. Путин не получил новый пакт Молотова-Риббентропа", – написал экс-премьер на своей страничке в соцсети.

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"Президент вел себя достойно", – также отметил Яценюк.

Политик подчеркнул, что необходимо готовиться к следующему раунду переговоров.

"Путин не откажется от своих планов. Украина должна быть готова их останавливать", – предупредил он.

Напомним, 9 декабря в Париже состоялась встреча "Нормандской четверки". Лидеры Украины, Германии, Франции и России обсудили взаимоприемлемое решение, касающееся будущего Донбасса.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что украинская сторона не добилась всех поставленных целей, но начало мирному плану положено: Киев ожидает и перемирие, и возвращение пленных украинцев.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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