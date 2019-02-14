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Борьба с бедностью: Порошенко очертил приоритет в работе власти

Сегодня, 22:23

Глава государства констатировал изменения в экономической ситуации

Фото: president.gov.ua
Борьба с бедностью: Порошенко очертил приоритет в работе власти //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d5b/513/5c5d5b51302da.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d5b/513/5c5d5b51302da.jpg Политика Глава государства констатировал изменения в экономической ситуации

Президент Петр Порошенко уверяет, что борьба с бедностью является приоритетом в работе власти.
Как сообщили в пресс-службе президента, об этом он сказал во время выступления на встрече с жителями поселка Краснокутск и Краснокутского района в ходе рабочей поездки в Харьковскую область.

Глава государства констатировал изменения в экономической ситуации: ВВП страны возрос на 3,4%, золотовалютные резервы – с 5 до 21 млрд, инфляция впервые за 5 лет – менее 10%.

"Это хорошо, но пенсионер в Краснокутске спросит – а мне что с того? И будет прав. Потому что не по кому кризис, связанный с войной, с российской агрессией и оккупацией Крыма и Донбасса, не ударил так сильно, как по пенсионерам. И мы должны сообща найти ответ. Сейчас борьба с бедностью, которая является врагом ничуть не менее опасным, чем борьба с Россией, стоит нашим приоритетом", – особо подчеркнул президент.

Глава государства обратил внимание, что сегодня в Краснокутском районе открылись музыкальная школа, два отделения больницы и ресурсный центр инклюзивного образования.

"Посмотрите, сколько много событий произошло лишь за один день. Как быстро мы с вами вместе изменяемся. И эти изменения происходят не только в формате "армия-язык-вера". Хотя эти изменения самые основные", – сказал президент.

Он отметил, что совместными усилиями восстановлено войско, которое является предметом гордости, украинский язык чаще звучит на радио и в кино, а изменения в религиозной жизни – это вопрос возведения духовного фундамента.

Глава государства подчеркнул, что за последние годы проведено много изменений, в частности, децентрализация, образовательная реформа. Недавно в Конституции было закреплено стратегическое движение Украины на членство в ЕС и НАТО.

"На созданном фундаменте мы должны построить великую страну – Украину, регионального лидера, которую уважают и чтут в мире", – подчеркнул Порошенко.

Президент напомнил, что в 2013 году руководство Украины нигде не было рукопожимаемым, кроме Москвы, а ныне проукраинская коалиция и украинский вопрос занимают центральное место на заседаниях Совета ЕС, "Большой семерки" и "Большой двадцатки".

"С Украиной считаются и будут считаться", – подчеркнул Порошенко.

Также мы писали, что Порошенко в Харькове открыл филармонию.

Ранее Порошенко назвал причину, почему многие украинцы на сегодняшний день выживают, а не живут.

Напомним, по всему миру 700 миллионов работающих людей живут за чертой бедности. Большинство людей получают мизерную заработную плату и трудятся в тяжелых условиях.

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Тег Порошенко, бедность

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