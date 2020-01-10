Причастность Ирана к авиакатастрофе МАУ: в НАТО сделали важное заявление

REUTERS/Yves Herman

Руководство НАТО доверяет западным странам, которые утверждают о непосредственной причастности иранских вооруженных сил к авиакатастрофе украинского самолета с 176 людьми на борту в пригороде Тегерана.

Об этом 10 января заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, отметив, что доказательств этого у военного блока нет, но в НАТО доверяют разведданным.

"Нет причин не верить данным, которые мы получили от разных стран-союзников НАТО. Они выразили обеспокоенность по поводу информации, указывающей на то, что самолет мог быть сбит иранскими системами противовоздушной обороны", – сказал он перед экстренным заседанием Совета ЕС из-за крушения Boeing-737 "Международных авиалиний Украины".

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По словам Столтенберга, "именно поэтому необходимо тщательное расследование" и "сотрудничество со стороны Ирана в этом расследовании".

Напомним, что версия о том, что самолет был сбит иранскими ПВО, – вероятнее всего, по ошибке – появилась практически сразу же после того, как самолет упал возле города Попрад. В Совете национальной безопасности и обороны Украины это также считают одной из основных версий. Об остальных версиях следствия смотрите в видеосюжете:

Пока в соцсетях распространяют фото обломков ракеты (похожей на снаряд ЗРК "Тор", более 10 лет назад поставленных Ирану Россией), которую обнаружили недалеко от места крушения и которой якобы сбили воздушное судно, официального же подтверждения этому нет.

Несмотря на это, именно к такой версии склоняются премьеры Великобритании, Канады и президент США. Украинский лидер Владимир Зеленский этого также не исключает. В Иране же это всячески отрицают.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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