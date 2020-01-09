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Опубликовано возможное видео попадания ракеты в украинский "Боинг"

9 января, 22:08

Его опубликовал иранский активист Нариман Гариб

Фото: Nazanin Tabatabaee/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Фото: Nazanin Tabatabaee/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

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В Сети появилось возможное видео столкновения ракеты с украинским Boeing в Иране.

Его опубликовал иранский активист Нариман Гариб. Он утверждает, что ролик ему прислал источник. Пока он не может гарантировать его подлинность.

Международная группа Bellingcat утверждает, что выяснила примерное место, откуда велась съемка, она совпадает с траекторией полета Boeing МАУ.

"По нашей первоначальной оценке, видео показывает многоквартирный дом в западном Паранде", – говорится в сообщении.

Исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) подтверждает выводы своих коллег из Bellingcat. По предоставленным кадрам они определили, что видео предполагаемого попадания иранской ракеты в самолет МАУ было снято в Паранде (пригород Тегерана), где была отмечена последняя точка транспондера самолета.

Напомним, американский журнал Newsweek со ссылкой на три источника заявил, что украинский авиалайнер могли по ошибке сбить иранские зенитные ракетные системы.

Как рассказали изданию представитель Пентагона, высокопоставленный сотрудник американской разведки и представитель разведки Ирака, иранские ЗРС сработали случайно. Они, вероятно, были активны в связи с совершенной несколькими часами ранее атакой на военные базы США в Ираке.

В отчете известной международной исследовательской компании IHS Markit также говорится о том, что самолет МАУ сбил из ЗРК "Тор" Корпус Стражей Исламской революции.

Напомним, Boeing-737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе – граждане Канады и Ирана.

Совет национальной безопасности и обороны Украины среди прочих изучает версию поражения украинского Boeing ракетой ЗРК "Тор" российского производства.

Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Более детально об этом читайте в специальной хронике "В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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Источник: Сегодня

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