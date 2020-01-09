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Поражение самолета МАУ ракетой является одной из основных версий – секретарь СНБО

9 января, 11:43

Лайнер могли сбить из российского ЗРК "Тор"

/ Фото: Reuters

Комиссия, расследующая обстоятельства крушения пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране 8 января, считает одной из основных версий случившегося поражение лайнера ракетой.

Об этом, как пишет censor.net.ua, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины и руководитель оперативного штаба по авиакатастрофе Алексей Данилов.

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"В настоящее время идет совещание с участием представителей компетентных органов Ирана, в том числе иранского IСАО – международной организации гражданской авиации. Изучаются различные версии внезапного падения самолета", – сказал Данилов.

Среди основных версий трагедии он выделил три:

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  • поражение самолета ракетой ЗРК и, в частности, допускается, что Boeing 737 мог быть сбит российским ЗРК "Тор" – в интернете выложили обломки российской ракеты, якобы обнаруженные возле места катастрофы;
  • столкновение с беспилотником или другим летающим объектом;
  • разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам.

Фото: "Украина 24"

Фото: "Украина 24"

Напомним, авиалайнер Boeing 737 МАУ потерпел крушение утром 8 января после взлета в аэропорту Тегерана. Предполагаемой причиной аварии стала техническая неисправность. Самолет направлялся из аэропорта имени имама Хомейни в Киев. В результате случившегося погибли все 176 человек, которые находились на борту, включая 11 украинцев.

Новости "Сегодня" внимательно следят за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Более детально об этом читайте в специальной хронике "В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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Иран СНБО авиакатастрофа МАУ ЗРК крушение Боинга Тор Алексей Данилов

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