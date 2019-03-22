Приговор Павлу Грибу – эксперт рассказала, чего добивается Кремль

По словам Яхно-Белковской, удерживание украинских политзаключенных – это шантаж

Павел Гриб/ Фото: Facebook Victoria Lacea.

Приговор Павлу Грибу – эксперт рассказала, чего добивается Кремль Людмила Грубник //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/4b6/28c/5c94b628cff2d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/4b6/28c/5c94b628cff2d.jpg 2019-03-22T13:57:00+02:00 Политика По словам Яхно-Белковской, удерживание украинских политзаключенных - это шантаж

Вынесение приговора украинскому политзаключенному Павлу Грибу – это очередная попытка России сформировать недоверие к украинскому государству и украинской власти.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" заявила политолог Олеся Яхно-Белковская.

По ее словам, это направлено как на самих пленных, так и на их семей и, в целом, на украинское общество.

"Есть четкая логика [в действиях властей] Российской Федерации до президентских (а возможно, и парламентских) выборов – не отпускать украинских граждан. И делается это для того, чтобы сеять недоверие к украинскому государству. Наши незаконно удерживаемые граждане – это инструмент шантажа, ведь это реальные судьбы, и это очень болезненно для их семей. Их удержание является инструментом влияния, шантажа. Это направлено на то, чтобы искали виновных и формировали недоверие к стране. Таким же образом давление оказывалось и на самих пленных. Им говорили, примите гражданство, о вас "забыли". Это направлено на формирование уныния, отчаяния, безысходности", – говорит Яхно-Белковская.

Однако, по ее мнению, для подобных настроений вообще нет причин. И представители украинской власти регулярно на всевозможных площадках пытаются способствовать освобождению украинских пленных.

Тема захвата наших граждан и их удержания является постоянной темой переговоров в Минске. Также фамилии звучат на всех крупных международных площадках. Об этом сейчас постоянно напоминают наши международные партнеры", – дополняет политолог.

Напомним, сегодня Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил Павла Гриба к шести годам тюрьмы, после чего сам политзаключенный объявил голодовку.

Важно отметить, что Гриб страдает от тяжелого врожденного заболевания – портальной гипертензии и требует ежедневного приема специальных лекарств, в связи с чем ЕСПЧ несколько раз просил Россию предоставить информацию о его состоянии здоровья. В итоге здоровье украинца в российском СИЗО ухудшилось.

Как известно, 28 августа 2017 года отец политзаключенного Игорь Гриб заявил об исчезновении своего 19-летнего сына. Парень поехал в белорусский Гомель, чтобы встретиться с девушкой из России, с которой он познакомился и общался в социальных сетях. Как стало известно позже, он был похищен сотрудниками ФСБ по подозрению в терроризме. В итоге Гриба обнаружили в СИЗО-5 в Краснодаре, а дело парня передали на рассмотрение в Северо-Кавказский окружной военный суд.

Киев требовал от Москвы допустить к Грибу украинских консулов, а также предоставить информацию о месте, причинах и обстоятельствах его задержания. Но эти письма были проигнорированы.

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АВТОР: Людмила Грубник Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.