"Принудительная интеграция с Россией": в ЕС отреагировали на запуск поездов в Крым

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В Европейском Союзе негативно восприняли поездку президента РФ Владимира Путина в оккупированный Крым и запуск поездов из России на полуостров. Европейцы называют это еще одним шагом к принудительной интеграции Крыма с РФ.

Так, в заявлении пресс-секретаря дипломатической службы ЕС Петера Стано говорится, что Россия завершила строительство железнодорожного участка Керченского моста и запустила поезда в Крым без согласия Украины, что является очередным нарушением украинского суверенитета.

"Железнодорожное сообщение – это еще один шаг к принудительной интеграции незаконно аннексированного полуострова с Россией и изоляции Крыма от Украины, частью которой он остается. Кроме того, мост ограничивает проход судов через Керченский пролив в украинские порты в Азовском море. Европейский союз ожидает, что Россия обеспечит беспрепятственный и свободный проход через Керченский пролив в соответствии с международным правом", – заявил Стано и напомнил, что Евросоюз и далее отказывается признавать аннексию полуострова Россией.

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В свою очередь глава МИД Литвы Линас Линкявичюс осудил действия россиян и высказался в поддержку Украины.

"Строительство железной дороги Керченского моста между оккупированным Россией Крымом и материком является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности. Мы осуждаем это нарушение международного права. Никогда не признаем незаконную аннексию Крыма", – написал он в Twitter.

В тренде Украинцы могут ездить без виз еще в одну страну

В МИД Финляндии отреагировали довольно скромно и стандартно: "Финляндия поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах ее международно признанных границ".

Как сообщали новости "Сегодня", у Зеленского уже отреагировали на приезд Путина в Крым. Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым заявляет, что запуск поездов противоправный и российский президент незаконно въехал на полуостров.

В свою очередь прокуратура АР Крым готовит "овтетку" России за запуск поездов. Оккупанты нарушили законодательство Украины по двум пунктам – незаконный въезд в Крым и незаконное перемещение лиц через государственную границу.

Видео поездки Путина в Крым:

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