Принятый Радой Избирательный кодекс заблокирован: названа причина

Инициаторы проекта постановления об отмене решения сообщили о нарушениях

Фото: Сегодня

В парламент внесли проект постановления №3112-1-П об отмене принятия Избирательного кодекса в связи с неперсональным голосованием некоторых народных депутатов.

Так, в постановлении об отмене решения Верховной Рады Украины указывается, что во время принятия Кодекса были допущены нарушения ряда требований Конституции Украины и Регламента Рады относительно процедуры принятия парламентом законов.

"Согласно части 2 статьи 114 указанного Регламента, Верховная Рада после принятия законопроекта за основу может принять решение о принятии законопроекта в целом, при условии соблюдения требований настоящего Регламента (часть четвертая статьи 102). Однако, при рассмотрении проекта Избирательного кодекса (№ 3112-1) на пленарном заседании 11 июля 2019 года народными депутатами Украины было зафиксировано нарушение пункта 1 части второй статьи 37 и статьи 47 Регламента Верховной Рады, ведь процедурные и окончательное решение по законопроекту №3112-1 принимались путем так называемого "кнопкодавства", то есть народные депутаты, которые якобы приняли участие в голосовании лично, не принимали в нем участия, а вместо них голосовали их коллеги", – говорится в пояснительной записке.

Также отмечается, что данное решение в Раде принималось путем многократного повторного голосования в связи с отсутствием необходимого количества голосов народных депутатов. Однако, согласно части первой статьи 107 Регламента Верховной Рады такой законопроект считается отклоненным.

Отметим, что, согласно процедуре, теперь Избирательный кодекс не может быть передан президенту на подпись, пока парламент не рассмотрит данный проект постановления и не примет решения по нему.

Также новости "Сегодня" писали, как реагировали украинские политики на принятие Кодекса. Новинский и Порошенко, Яценюк и Ляшко прокомментировали голосование за кодекс. Некоторые называют историческим решение украинского парламента.

После рассмотрения более четырех с половиной тысяч поправок и неоднократных возвращений к голосованию уходящему парламенту удалось "наскрести" 230 голосов в поддержку проекта. Теперь слово за президентом: очевидно, что его вето (в случае наложения такового) нынешняя Верховная Рада преодолеть не успеет, да и не сможет. А будущая – вряд ли захочет. Читайте подробней в материале "Сегодня", кто остался в выигрыше от принятого Избирательного кодекса и что он предполагает.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Принятый Радой Избирательный кодекс заблокирован: названа причина". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"