Пристайко анонсировал новый зарубежный визит Зеленского

В одной из стран Европейского Союза очень ждут приезда украинского лидера

/ Фото: AFP

Президент Украины Владимир Зеленский не следующей недели совершит официальный визит в Латвию. Об этом сообщил на совместной с главой МИД Латвии Эдгаром Ринкевичсом пресс-конференции министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Мы в ближайшее время планируем визит президента Украины в Ригу. Я думаю, это может произойти уже на следующей неделе", – сказал он.

Пристайко объяснил, что сегодня вместе с Ринкевичсом согласовывает детали будущего визита президента Украины в Латвию.

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В свою очередь сам Ринкевичс сказал, что в Латвии с большим нетерпением ожидают визит Зеленского в Ригу на следующей неделе, что станет отличной возможностью для президентов познакомиться поближе. Напомним, в конце мая Зеленский уже поздравлял нового президента Латвии Эгилса Левитса.

Как сообщали новости "Сегодня", с двухдневным визитом в Украину приехал глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс, которые проведет встречи с высокопоставленными украинскими чиновниками, а также совершит визит в один из городов Украины.

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Недавно Ринкевичс прокомментировал согласование "формулы Штайнмайера" Киевом. Он считает важным, что эта "формула" поможет выполнить Минские соглашения.

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