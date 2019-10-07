Пристайко анонсировал новый зарубежный визит Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский не следующей недели совершит официальный визит в Латвию. Об этом сообщил на совместной с главой МИД Латвии Эдгаром Ринкевичсом пресс-конференции министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
"Мы в ближайшее время планируем визит президента Украины в Ригу. Я думаю, это может произойти уже на следующей неделе", – сказал он.
Пристайко объяснил, что сегодня вместе с Ринкевичсом согласовывает детали будущего визита президента Украины в Латвию.
В свою очередь сам Ринкевичс сказал, что в Латвии с большим нетерпением ожидают визит Зеленского в Ригу на следующей неделе, что станет отличной возможностью для президентов познакомиться поближе. Напомним, в конце мая Зеленский уже поздравлял нового президента Латвии Эгилса Левитса.
Как сообщали новости "Сегодня", с двухдневным визитом в Украину приехал глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс, которые проведет встречи с высокопоставленными украинскими чиновниками, а также совершит визит в один из городов Украины.
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Недавно Ринкевичс прокомментировал согласование "формулы Штайнмайера" Киевом. Он считает важным, что эта "формула" поможет выполнить Минские соглашения.
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