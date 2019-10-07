Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,61
27,02

Пристайко анонсировал новый зарубежный визит Зеленского

7 октября, 13:20

В одной из стран Европейского Союза очень ждут приезда украинского лидера

/ Фото: AFP

Президент Украины Владимир Зеленский не следующей недели совершит официальный визит в Латвию. Об этом сообщил на совместной с главой МИД Латвии Эдгаром Ринкевичсом пресс-конференции министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Мы в ближайшее время планируем визит президента Украины в Ригу. Я думаю, это может произойти уже на следующей неделе", – сказал он.

Пристайко объяснил, что сегодня вместе с Ринкевичсом согласовывает детали будущего визита президента Украины в Латвию.

Реклама

В свою очередь сам Ринкевичс сказал, что в Латвии с большим нетерпением ожидают визит Зеленского в Ригу на следующей неделе, что станет отличной возможностью для президентов познакомиться поближе. Напомним, в конце мая Зеленский уже поздравлял нового президента Латвии Эгилса Левитса.

Как сообщали новости "Сегодня", с двухдневным визитом в Украину приехал глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс, которые проведет встречи с высокопоставленными украинскими чиновниками, а также совершит визит в один из городов Украины.

В тренде
Какие выгоды принесет Украине Brexit и что думает Трамп о нашей стране: главные выказывания недели
Фото: business-standard.com

Недавно Ринкевичс прокомментировал согласование "формулы Штайнмайера" Киевом. Он считает важным, что эта "формула" поможет выполнить Минские соглашения.

Смотрите также, как на днях Зеленский с президентом Беларуси Александром Лукашенко выступали на Форуме регионов в Житомире:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Латвия визит Зеленский Ринкевичс Пристайко

Источник: УНИАН

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Народ знает, что делать": Порошенко пришел на вече на МайданеПолитика
Разумков рассказал, когда заработает закон об особом статусе Донбасса
Разумков рассказал, когда заработает закон об особом статусе ДонбассаДонбасс
Скандал вокруг беседы Трампа с Зеленским: появился второй информатор
Скандал вокруг беседы Трампа с Зеленским: появился второй информаторПолитика
Помпео назвал политику администрации США в отношении Украины правильной
Помпео назвал политику администрации США в отношении Украины правильнойПолитика
Вече на Майдане в Киеве собрало 10 тысяч человек: все проходит мирно
Вече на Майдане в Киеве собрало 10 тысяч человек: все проходит мирноПолитика
Какое оружие пообещал Пентагон Украине и когда Германия отменит санкции против РФ: главные события мира
Какое оружие пообещал Пентагон Украине и когда Германия отменит санкции против РФ: главные события мираПолитика

Новости партнеров

Loading...