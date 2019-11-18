Пристайко не исключил появления "нормандских соглашений" по Донбассу

Министр рассказал, что будет, если лидеры стран договорятся до мира

Вадим Пристайко. Фото: twitter.com/MFA_Ukraine

Уже известна дата встречи "Нормандской четверки", но пока сложно давать прогнозы, чего от нее ожидать. В то же время министр иностранных дел Вадим Пристайко не исключил появление нового документа по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".

"Если в ходе разговора лидеров будет достигнут какой-то прорыв, а мы хотели бы на это надеяться, то оперативно будет подготовлен новый документ. Например, все четыре лидера придут к тому, что надо заканчивать с войной и есть три-четыре шага, которые надо сделать. Это идеальный сценарий, но сейчас наши ожидания основаны на минимально возможном варианте", – сказал он.

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Пристайко отметил, что к моменту "нормандской" встречи состоится обмен пленными и Россия вернет украинские корабли, а если по итогам переговоров лидеров стран появится новый документ по Донбассу, то это будет "вишенкой на торте". Министр также рассказал. как будет проходить процесс урегулирования конфликта, если "Нормандская четверка" договорится до мира на востоке Украины.

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"Лидеры договорились, определили вот такие следующие направления. Теперь договаривайтесь в Минске, создайте подгруппу, например, по передаче границы под контроль Украины и на протяжении некоторого времени покажите нам решение, как этого добиться. Второе – в гуманитарной группе закончите до такого-то времени обмен всех на всех. Решите существующие гуманитарные проблемы, подготовьтесь к возможному проведению выборов. Всем четырем подгруппам: по безопасности, политической, экономической и гуманитарной, думаю, им будут даны направления, по которым они за определенный разумный период работы должны будут показать результат. Тогда можно будет подводить итоги следующего этапа", – объяснил министр.

Пока Украина, Россия, Франция и Германия готовятся к долгожданной встрече в "нормандском формате", на днях министр Вадим Пристайко заявил, что Украина может выйти из Минских соглашений. Он отметил, что Киев не намерен бесконечно тянуть "минский процесс", если он не будет давать результат по урегулированию на Донбассе.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин отреагировал на слова Пристайко о возможном выходе Украины из "Минска". Российский лидер объяснил, почему Киеву бессмысленно отказываться от Минских соглашений.

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