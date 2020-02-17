Пристайко об авиакатастрофе МАУ: Мы должны знать всю правду

Украина будет добиваться справедливости для семей граждан, погибших под Тегераном

Вадим Пристайко и Алексей Данилов / Фото: МИД Украины

Украинские власти хотят, чтобы справедливость восторжествовала и все виновные в январском крушении самолета "Международных авиалиний Украины" под Тегераном понесли наказание.

Об этом, как сообщает УНН, во время церемонии закладки мемориала памяти жертв авиакатастрофы рейса PS752 17 февраля заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Мы активно работаем как министерство иностранных дел, как наше правительство, с тем чтобы восстановить справедливость, привлечь к ответственности за эту жертву нашего народа. Я понимаю, что мы ничем не можем отплатить за жизнь ваших родных", – обратился глава МИД к родственникам 11 погибших украинцев.

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Вадим Пристайко / Фото: МИД Украины

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Пристайко обещал добиваться справедливого расследования произошедшего.

"Я позавчера встречался с министром иностранных дел Ирана, и во время этой встречи мы требовали справедливого, честного расследования. Мы не согласимся признать какого-то солдата, который сбил – мы должны знать всю правду: что случилось с нашим рейсом, что привело к гибели наших людей", – добавил он.

Кроме того, министр обещал встретиться с семьями погибших украинцев и рассказать им подробности переговоров с Ираном касательно "справедливой компенсации" за гибель их близких.

Напомним, Boeing-737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев 8 января, после вылета из аэропорта Тегерана был сбит иранскими военными. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе – граждане Канады и Ирана.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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