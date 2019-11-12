Пристайко: Об особом статусе Донбасса мы с Россией не договаривались

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Министр иностранных дел Вадим Пристайко уже рассказывал о новых требованиях России ко встрече в "нормандском формате", а теперь прояснил ситуацию с особым статусом Донбасса. Он уверяет, что такого условия для встречи Нормандской четверки не было. Об этом дипломат сказал в эфире одного из украинских телеканалов.

Ведущий спросил главу МИД Украины, выдвигала ли Москва требование для "нормандского" саммита о закреплении особого статуса в украинской Конституции, на что он ответил отрицательно.

"Нет, такого условия нет, а более широкий ответ: мы все равно собираемся этот закон менять, его надо менять, он устарел, наши депутаты должны принять новую редакцию этого закона. Москва поставила те вопросы, которые были еще, начиная с Минских договоренностей, о том, что эти особые "особенности" должны соответствовать такому набору ожидания, и то, что они говорят, например, что надо внести изменения в Конституцию, – нет, мы так не договаривались", – заявил Пристайко.

Реклама

Министр отметил, что в Минске договорились о проведении конституционной реформы на основе децентрализации. Он добавил, что Киев не ведет переговоры с боевиками, а только с Россией при посредничестве ОБСЕ.

Ранее президент Владимир Зеленский дал важное обещание по новому закону об особом статусе Донбасса. По его словам, новый закон об особом статусе будет обсуждаться и Нормандской четверкой, и пройдет обсуждение его в Украине, прежде чем будет принят парламентом.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале октября "формула Штайнмайера" была согласована в Минске и вынесена на обсуждение Нормандской четверки. Она предполагает проведение выборов в ОРДЛО и введение особого статуса для этих территорий. Однако Киев продолжает настаивать, что это все будет возможно только после выполнения компонента безопасности – вывода российских войск и обезоруживания боевиков, установления украинского контроля над оккупированными территориями и границей и т.д. Также планируется, что "формула Штайнмайера" будет в новом законе об особом статусе Донбасса.

Об этом говорил и глава государства, отметив, что "формула" должна быть в будущем имплементирована в новый закон, однако его еще нет. Президент также отмечал, что все предохранители относительно вывода российских войск и проведения выборов по украинским законам будут прописаны в новом законе. Смотрите видеообращение Зеленского по особому статусу Донбасса:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама