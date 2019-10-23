Зеленский дал важное обещание по новому закону об особом статусе Донбасса

/ Фото: president.gov.ua

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Новый закон об особом статусе Донбасса не будет представлять угрозы для украинского суверенитета и территориальной целостности и ни о какой капитуляции и речь не может быть. Президент Владимир Зеленский в эксклюзивном интервью "Сегодня" четко дал понять, что без переговоров в "нормандском формате" конфликт на Донбассе урегулировать не удастся.

По его словам, новый закон об особом статусе будет обсуждаться и Нормандской четверкой, и пройдет плотное обсуждение в Украине, прежде чем будет принят парламентом. Глава государства дал важное обещание.

"Надо смотреть, что это такое – закон об особом статусе. Пока это было понимание в Минском процессе, об этом говорилось, закон был принят. То есть закон об особом статусе сейчас действует, вы знаете, – он уже был принят. Какой он будет дальше, закон об особом статусе, – мы не знаем. Мы готовы обсуждать эти вопросы и в "нормандском формате", и готовы обсуждать условия этого закона об особом статусе с обществом Украины, пока его не проголосуем. Я это тоже уже, честно говоря, устал говорить. Пока за него не проголосует законно избранный парламент, Верховная Рада, законно избранные депутаты в Верховной Раде, – пока они за него не проголосуют, о том, что еще – чего нет – закона не будет. Вот и все. А какой он должен быть – ну, слушайте. Никто предавать Украину не будет, и капитуляции не будет – ничего не будет. И все это понимают! Мало того – большинство людей в Украине это понимают. И все наши европейские коллеги, нас, скажем так, всегда поддерживали, – и в Минском процессе, и в восстановлении Украины, наших территорий, – они все, все об этом говорят", – сказал Зеленский.

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Президент отметил, что второго Приднестровья в Украине не будет. Он объяснил, без чего нельзя добиться прогресса в урегулировании конфликта.

"Все понимают, что никто не будет сдавать территории, и никто не хочет, чтобы было у нас Приднестровье. Пусть не обижаются наши молдавские коллеги, такой пример я привел, но – без дипломатии нельзя решить этот вопрос. Без разговора нельзя решить этот вопрос. Без обсуждения любых условий нельзя решить этот вопрос. Без прекращения огня нельзя решить этот вопрос. Без встреч нельзя решить этот вопрос. Сидеть дома или просто говорить, или благодаря средствам массовой информации, или благодаря личному воображению, или просто в разговорах в ток-шоу – нельзя решить этот вопрос. Этот вопрос решается, когда говорят ... Когда говорят люди на высшем уровне! Когда говорит четверка в нормандском формате. Если мы хотим просто в Украине ни с кем не встречаться, ни о чем не договариваться, ничего не обсуждать, – решить вопрос о прекращении войны – это абсурд. Поэтому – как можно знать все условия? Все условия, чтобы знать все условия, надо их обсуждать", – заявил украинский лидер.

Читайте на сайте "Сегодня" полный текст эксклюзивного интервью Зеленского: "Капитуляции не будет".

Как сообщали новости "Сегодня", в начале октября "формула Штайнмайера" была согласована в Минске и вынесена на обсуждение "Нормандской четверки". Она предполагает проведение выборов в ОРДЛО и введение особого статуса для этих территорий. Однако Киев продолжает настаивать, что это все будет возможно только после выполнения компонента безопасности – вывода российских войск и обезоруживания боевиков, установления украинского контроля над оккупированными территориями и границей и т.д. Также планируется, что "формула Штайнмайера" будет в новом законе об особом статусе Донбасса.

Об этом говорил и глава государства Владимир Зеленский, отметив, что "формула" должна быть в будущем имплементирована в новый закон, однако его еще нет. Президент также говорил, что все предохранители относительно вывода российских войск и проведения выборов по украинским законам будут прописаны в новом законе. Смотрите также видеообращение Зеленского по особому статусу Донбасса:

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