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Пристайко рассчитывает на возвращение домой около 100 украинцев в рамках обмена

6 февраля, 20:53

«Это очень сложный и деликатный процесс», — сказал министр

/ Фото: president.gov.ua

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что рассчитывает на возвращение в страну порядка 100 украинцев в результате обмена с боевиками и с Россией.

"Я все-таки надеюсь, что это обмен в общих цифрах около 100 человек, когда нам удастся договориться окончательно", цитируют министра "Українські новини".

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Пристайко подчеркнул, что не хотел бы затрагивать тему обмена, чтобы не навредить семьям, ожидающим возвращения своих близких. "Это очень сложный и деликатный процесс", — добавил министр.

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Напомним, 29 января в Минске состоялось заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе, на котором участники гуманитарной подгруппы ТКГ договорились обменяться списками удерживаемых лиц для их дальнейшей верификации.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Киев и Москва начали обсуждать новый обмен пленными. По его словам, новый обмен будет касаться крымских татар и украинцев, которых удерживают в России. Одновременно обсуждаются "два трека, два списка". Один – с боевиками Донбасса, другой – с Россией.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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Источник: Украинские новости

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