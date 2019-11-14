Пристайко рассказал, будет ли встреча Зеленского и Путина

Лидеры Украины и России общались только по телефону, а личной встречи пока не было

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Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявлял, что обсуждается несколько дат саммита Нормандской четверки, а теперь отмечает, что двухсторонней встречи между президентом Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным не планируется. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с австрийским коллегой Александром Шалленбергом в Киеве.

По его словам, упор делается на встречу Нормандской четверки.

"Мы не планируем сейчас двустороннюю встречу с Путиным. Мы планируем встречу Нормандской четверки", – сказал Пристайко.

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Отметим, что президенты Украины и России уже общались пару раз по телефону, но до встречи пока не дошло. Ожидается, что первые их личные переговоры должны состояться в рамках "нормандского формата", саммит которого ожидают в ноябре. Недавно Путин сделал сомнительный комплимент Зеленскому во время визита в Венгрию.

Ранее российский политолог и публицист Андрей Пионтковский рассказывал, как Зеленскому переиграть Путина по Донбассу. Он отметил, что хозяин Кремля соблазняет президента Украины восстановлением территориальной целостности, но не просто так.

Смотрите видео, как Зеленский рассказывал о своем разговоре с Путиным по обмену пленными:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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