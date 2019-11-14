Пристайко: обсуждается несколько дат саммита Нормандской четверки

Пристайко уточнил, что у него есть уверенность, что до конца года встреча в "нормандском формате" точно пройдет

Александр Шалленберг и Вадим Пристайко. Фото: twitter.com/olex_scherba

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что даты встречи лидеров "нормандского формата" по-прежнему нет, однако выразил надежду, что в ближайшее время будет определена дата.

"Надеюсь, что в ближайшее время мы будем знать дату. Некоторые возможные даты уже обсуждаются", – сказал он на совместной пресс-конференции с австрийским коллегой Александром Шалленбергом в Киеве.

При этом Пристайко уточнил, что у него есть уверенность, что до конца года такая встреча точно пройдет.

Ранее в Кремле заявили, что по целому ряду направлений подготовки саммита в "нормандском формате" есть позитивная динамика.

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Ранее специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила завершение обеими сторонами конфликта отвода войск в районе населенного пункта Петровское. В настоящее время стороны проводят разминирование территории. Петровское – последний из трех пилотных участков разведения сил, о создании которых стороны договорились еще осенью 2016 года. Ранее отвод войск состоялся на двух других участках – в Станице Луганской и Золотом.

Отметим, в Европейском Союзе расценивают как "обнадеживающие сигналы" продолжающийся на Донбассе процесс зеркального разведения сил и средств сторон на трех пилотных участках, а также призвали Россию предпринять со своей стороны позитивные шаги, которые позволят выполнить Минские договоренности.

Так прокомментировала в Брюсселе развитие событий на Донбассе пресс-секретарь высокого представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини Майя Косьянчич.

"Украина продемонстрировала конструктивный подход к продвижению в реализации Минских соглашений. Мы также ожидаем, что и Россия будет активно предпринимать позитивные шаги и использовать свое значительное влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, для полного выполнения минских обязательств", – подчеркнула пресс-секретарь главы европейской дипломатии.

Как сообщали новости "Сегодня", 9 ноября в Петровском началось разведение сил. Украинская сторона отвела на запасные позиции 42 военнослужащих, три боевые бронированные машины и 48 единиц стрелкового оружия. Боевики т.н. "ДНР" заявили, что отвели в районе Петровского 14 человек личного состава, а также один автоматический станковый гранатомет и один крупнокалиберный пулемет.

В свою очередь министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказывал, как проходит разведение сил на Донбассе. Он отметил, что украинская сторона делает все по плану.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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