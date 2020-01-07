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Пристайко рассказал о выборах на оккупированных территориях Донбасса

7 января, 19:05

МИД пояснил, какой формат местных выборов подходит Украине

/ Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что выборы на оккупированных территориях Донбасса должны быть проведены параллельно с местными выборами в Украине осенью. Об этом он рассказал в интервью изданию "Bild", сообщает пресс-служба МИД.

"В идеале эти выборы должны быть проведены параллельно с местными выборами в Украине осенью. Мне постоянно приходится напоминать, что это будут не общенациональные выборы, а местные выборы. Поэтому никакие незаконные формирования на Востоке Украины не могут принять в них участие. Здесь речь идет о гораздо меньших административных регионах по обе стороны фронта и на всей территории Украины", – заявил Пристайко.

Он добавил, что украинская сторона – не наивная, и хорошо знает, кто по другую сторону фронта будет выдвигаться на выборы.

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"Но у людей было бы, по меньшей мере, чувство демократического процесса, который происходит параллельно на оккупированных территориях и на свободных территориях, и это было бы идеальной возможностью для России вывести войска из нашего востока", – подчеркнул министр.

Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что в Министерстве иностранных дел рассказали об ожиданиях от встречи канцлера ФРГ и президента РФ.

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А перед зимними праздниками сайт "Сегодня" подвел итоги мирного урегулирования на Донбассе в 2019 году.

В декабре Вадим Пристайко в студии телеканала "Украина 24" заявил, что Украина хочет получить заверения относительно объявления нового перемирия на Донбассе. Однако, по словам Пристайко, таких обещаний пока не удалось достичь, в частности – во время состоявшихся в среду, 18 декабря, переговоров в Минске.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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война МИД Донбасс оккупанты минские договоренности местные выборы Вадим Пристайко

Источник: Цензор

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