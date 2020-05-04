Пристайко рассказал, от чего зависит прекращение войны России против Украины

Ни пандемия коронавируса, ни мировой кризис не станут катализатором для принятия Россией решения прекратить агрессию и убраться из Украины. Решение о прекращении войны может быть принято в силу личностных мотивов и только в Кремле. Такое мнение высказал вице-премьер-министр Вадим Пристайко в интервью "Сегодня".

По его словам, Россия очень страдает от пандемии коронавируса, и посоветовал ей больше сосредоточиться на внутренних проблемах и оставить, наконец, Украину в покое.

"Тем более что и о санкциях они по всему миру рассказывают (которые надо снять из-за коронавируса. – Ред.). Но мы видим, что позиция четкая: санкции не связаны с коронавирусом, санкции связаны с поведением России. Думаю, что этот сигнал РФ получен. Я видел комментарии своего бывшего коллеги Сергея Лаврова перед встречей министров "нормандского формата". Ничего нового я для себя не прочитал. За все годы эта риторика не меняется, что свидетельствует о том, что решение (о прекращении войны против Украины. – Ред.) находится не в компетенции министерства иностранных дел, в дипломатии, а в одном конкретном кабинете в Кремле. Поэтому если там решения не будет – его не будет (ни от кого другого. – Ред.). Если же решение будет, то дипломатия отработает. В решении лидеров саммита было записано, что министры иностранных дел должны принять определенные меры. Через месяц после завершения саммита я говорил, что на то время только одно решение было выполнено – обмен пленными. Все остальные, к сожалению, не были достигнуты", – сказал Пристайко, добавив, что у него не стало больше оптимизма в урегулировании конфликта.

Комментируя мнения , что якобы коронавирус и экономический кризис могут помочь закончить войну на Донбассе, вице-премьер отметил, что даже удерживать Крым и Донбасс – это не такие большие средства для России, на которые она бы не могла пойти, даже при условии спада цен на нефть.

"Вспомните, Советский Союз, как и нынешнюю Россию, никогда не беспокоили такие мелочи, как благосостояние народа. В принципе, они могут некоторое время на запасе и ультранационализме выживать. Во-вторых, решения, которые были приняты в России по аннексии и оккупации Крыма и войне на Донбассе, были очень эмоциональные, были политические ошибки, решения принимались ad hoc. То есть они принимались эмоционально и были конкретно заряжены одним политическим решением. Поэтому я считаю, что эти шаги могут так же быть "откручены" назад. Будучи участником переговоров по этим пресловутым документам, которые по 16 часов обсуждались (Минские договоренности от 12 февраля 2015 года. – Ред.), я всегда помнил, что решение (в России. – Ред.) может быть принято в силу личностных мотивов. Поэтому шанс на мир остается", – резюмировал он.

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Читайте также первую часть интервью с вице-премьером Вадимом Пристайко: "Мы не видим угроз, что безвиз для Украины будет осложнен".

Отметим, что в последние месяцы международное внимание полностью сфокусировано на борьбе с COVID-19. Тема российской агрессии против Украины до сих пор редко попадала на передовицы мировых масс-медиа. Ведущие мировые эксперты рассказывали нам, как пандемия коронавируса влияет на переговоры по Донбассу.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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