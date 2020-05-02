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Коронавирус и экономический кризис могут помочь закончить войну на Донбассе – эксперт

2 мая, 05:47

Кристина Зеленюк , Сергей Мартынец

Зеленский хочет быстро закончить войну, но есть определенные опасения

Ранее говорили, что Россия воспринимает коронавирус как благоприятное время для эскалации на Донбассе. Однако пандемия и мировой экономический кризис с падением цен на нефть могут заставить Кремль прекратить агрессию против Украины. В то же время есть опасения, что и украинский президент может пойти на уступки России, неприемлемые для Киева. Такое мнение высказала в комментарии сайту "Сегодня" эксперт Центра глобалистики "Стратегия XXI" Елена Снигирь.

"Если говорить о возможности окончания войны на Донбассе до конца этого года, на украинских условиях это вряд ли удастся сделать. Если только не вмешается еще какой-то фактор. Например, та же пандемия коронавируса. Или будет кумулятивный эффект от пандемии, экономического мирового кризиса и падения цен на нефть, в результате чего мы увидим истощение российской экономики, и Москва решит для себя выйти из войны с Украиной, чтобы компенсировать какие-то свои потери", – сказала она.

Также она напомнила о желании Зеленского побыстрее закончить войну – на решение ситуации на Донбассе он отвел год. Снигирь видит это стремление больше как выполнение предвыборной программы и высказала свои опасения по этому поводу.

"Есть ли у него, как он говорил, "план Б", и какой он – неизвестно. Меня беспокоит, что желание закончить войну может стимулировать президента пойти на уступки России, мы уже наблюдаем это на примере Консультативного совета и дипломатического тандема Ермака-Козака (Дмитрий Козак, замглавы российской Администрации президента – Авт.). При этом наши дипломатические позиции сейчас достаточно сильны. Россия до сих пор во всех переговорных форматах и ​​площадках как сторона конфликта. От России требуют выполнения определенных обязательств. Поэтому идти на уступки РФ и снимать с нее статус стороны конфликта – не рационально, не логично и противоречит интересам Украины. Это не закончит конфликт, если только целью не является закончить конфликт на условиях Кремля", – добавила эксперт.

Больше читайте в материале "Возможен ли мир на Донбассе до конца года: опрос украинских и американских экспертов".

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Отметим, что в последние месяцы международное внимание полностью сфокусировано на борьбе с COVID-19. Тема российской агрессии против Украины до сих пор редко попадала на передовицы мировых масс-медиа. Ведущие мировые эксперты рассказывали нам, как пандемия коронавируса влияет на переговоры по Донбассу.

Смотрите недавно вышедший фильм с Зеленским, посвященный году его президентства:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Россия коронавирус война на Донбассе Елена Снигирь

Источник: Сегодня

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