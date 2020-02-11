Пристайко сомневается, что "нормандский саммит" состоится в апреле

Пристайко отметил, что подготовка к саммиту в декабре длилась полгода

/ Фото: МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко не видит никакой подготовки к встрече лидеров "Нормандской четверки", которая по договоренностям на предыдущей встрече должна состояться в апреле.

Об этом Пристайко заявил журналистам во время визита в Италию, передает Reuters.

"Я уверен, что когда лидеры скажут, что встретятся в апреле, они... но пока я этого не вижу, хотя и готовлюсь (к новому "нормандскому саммиту" — Ред.)", — цитирует издание главу МИД.

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Пристайко отметил, что подготовка к саммиту в декабре длилась полгода, а сейчас за два месяца до запланированной встречи нет ничего подготовленного.

"Возможно, это будет гораздо быстрее, чем в прошлый раз, и, возможно, мы достигнем большего прогресса. Но простите, я в этом сомневаюсь", — сказал он.

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Напомним, первая встреча в "нормандском формате" состоялась в декабре прошлого года. Тогда стороны договорились об обмене пленными, прекращении огня и разведении войск.

Обмен пленными состоялся в канун Нового года: Украина отдала ОРДЛО 127 человек, включительно с экс-беркутовцами, которых обвиняют в расстрелах людей на Майдане, и вернула 76 граждан.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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