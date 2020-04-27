Украину накроет вторая волна коронавируса: врач-инфекционист назвал причину

Новой волны заражений не получится избежать, поскольку еще минимум год не будет вакцины

Украину ждет еще вторая волна коронавируса в связи с планируемым послаблением карантина. Эпидемиологи надеются, что большая часть населения Украины переболеет легкой формой COVID-19. Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией Сумского государственного университета Николай Чемич.

"По законам эпидемиологии, должно переболеть 80% населения, тогда будет популяционная невосприимчивость. Пока наша задача – чтобы люди переболели легкой формой, чтобы не было осложнений. Нам надо уберечь людей с хроническими заболеваниями. Вторая волна будет, потому что ограничительные меры будут ослаблять, произойдет обмен вирусом и пойдет следующая волна заболеваемости", – сказал он.

По его словам, новой волны заражений не получится избежать, поскольку в ближайший год точно не появится вакцина от коронавируса. Чтобы предупредить болезнь – нужна вакцинация.

"К сожалению, сейчас нет эффективной вакцины. Я очень сомневаюсь, что она появится в этом году. Есть некоторые этапы, испытания, которые надо пройти для создания вакцины. Даже при самых быстрых темпах надо год, чтобы получить вакцину. Этот вирус быстрее мутирует, чем вирус гриппа – это еще одна проблема для создания вакцины. Остается надеяться, что большая часть населения Украины переболеет легкой формой COVID-19 и будет невосприимчива или маловосприимчива к тому вирусу, который изменился во время циркуляции", – сказал Чемич.

Врач-инфекционист объяснил, что пока нет лекарства от вируса, украинцы должны правильно жить в этих условиях: если болен – оставаться дома и не идти на работу и заражать коллег, изолироваться.

"Пока этому в мире и в Украине не научатся, мы будет продолжать распространять вирус. В любом случае, ограничения должны быть еще долгое время. Даже во время послабления карантина человек должен понимать, что он может кого-то инфицировать", – резюмировал он.

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