Признает ли Путин вину за MH17: эксперты оценили шансы

Насколько велика возможность того, что Кремль возьмет на себя ответственность за сбитый Boeing

Фото: REUTERS/Maxim Zmeyev

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Президент Ирана Хасан Рухани публично признал полную ответственность своей страны за авиакатастрофу лайнера "Международных авиалиний Украины" в пригороде Тегерана, извинился и обещал наказать виновных.

На фоне этого и того, что крушение украинского самолета сравнивают с авиакатастрофой малайзийского "Боинга", сбитого Россией на Донбассе, эксперты рассказали сайту "Сегодня" о вероятности того, последует ли Владимир Путин примеру своего иранского коллеги.

"На данный момент я сомневаюсь, что Россия признает свою вину. Хотя, когда факты и доказательства начнут "давить" – а убедительных доказательств собрано достаточно много, – Москве тактически может быть выгодно признать свою вину. К примеру, для примирения с Западом", – допускает директор Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Он считает, что в таком случае российские власти могут заявить о непреднамеренном ударе и наказании "стрелочников".

"Но не нужно забывать важный момент: признав свою вину, Россия тем самым признает свое присутствие на Донбассе. По этой причине как раз такое признание маловероятно", – подчеркивает Фесенко.

При этом Москва на всякий случай все же готовит пути для такого признания, отметил эксперт.

Более подробно об этом вы можете узнать в статье "Путин готовит варианты признания: как гибель самолета МАУ в Иране влияет на дело MH17" на нашем сайте.

Напомним, рано утром 8 января украинский авиалайнер Boeing-737-800 рейса PS725 Тегеран – Киев потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта иранской столицы. Погибли 176 человек (11 из них – украинцы). Спустя три дня руководство Исламской Республики признало, что самолет МАУ был сбит системами ПВО Ирана .

Также ранее Владимир Фесенко рассказал о параллелях, которые могут проводиться между авиакатастрофами MH17 и PS725.

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