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Продай депутата, заплати за газ: соцсети "взорвал" совет "слуги народа" пенсионерке

1 февраля, 17:37

В сети дали множество "советов" по способам оплатить коммуналку

/ Фото: Facebook

Слова народного депутата Евгения Брагара из фракции "Слуга народа", который посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку, вызвали настоящий взрыв в социальных сетях.

Несмотря на извинения, которые народный избранник принес в своем Facebook, пользователи сети предложили продать самого депутата, и на вырученные деньги заплатить за газ.

Так, известный волонтер и экс-сотрудник Министерства обороны Юрий Бирюков заверил, что не собирается продавать собаку, и выложил забавные картинки с котом.

В свою очередь, волонтер Юрий Богданов предложил бизнес-план – продать самого депутата, купить на эти деньги собаку и посадить ее в Раду.

А экс-депутат Виталий Чепинога, известный своими шутливыми постами в сети, набросал сценарий продолжения мультфильма "Жил-был пес".

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Комментаторы поддержали шутку и предложили продать самого депутата.

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Напомним, что имя Евгения Брагара стало известно после языкового скандала с волонтерами, которые потребовали выключить российский сериал, но получили отказ от водителя. История обрела большой резонанс, а депутат обратился с заявлением в полицию, потребовав наказать девушек за "дискриминацию русского языка".

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Источник: Сегодня

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