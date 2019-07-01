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Профильный комитет Рады предложил приостановить участие Украины в ПАСЕ

1 июля, 11:39

Комитет также обратился к спикеру с просьбой отозвать приглашение для наблюдателей ПАСЕ

Зал заседаний ПАСЕ
Зал заседаний ПАСЕ. Фото: AFP

Парламентский комитет по иностранным делам рекомендует Верховной Раде Украины приостановить участие постоянной делегации в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) до получения выводов Венецианской комиссии.

"Мы предлагаем прекратить работу украинской делегации в ПАСЕ до выводов Венецианской комиссии и рекомендовать не возобновлять работу до выполнения самых принципиальных моментов, которые были во всех резолюциях, принятых ПАСЕ за последние пять лет", - сказал председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев на заседании комитета в понедельник в Киеве.

Нардеп пояснил, что РФ должна без всяких условий освободить украинских военных моряков, захваченных в плен РФ, и политических заключённых, находящихся на территориях России, оккупированных Крыму и Донбассе.

Арьев отметил, что РФ также должна обеспечить права крымских татар.

Комитет также обратился к председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию с просьбой отозвать приглашение для наблюдателей ПАСЕ на досрочные парламентские выборы в Украине 21 июля.

По словам руководителя комитета Анны Гопко, РФ должна выполнить семь резолюций.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в ночь на 25 июня на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) разрешили делегации РФ вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса.

Киев оспорил полномочия россиян, и комитеты Ассамблеи подготовили новый доклад, однако 26 июня ПАСЕ отклонила поправки Украины к резолюции и окончательно вернула Россию.


Кроме того, глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев сообщил, что член российской делегации в Ассамблее Шамсаил Саралиев начал угрожать литовскому коллеге Эмануэлису Зингерису из-за критики лидера Чечни Рамзана Кадырова.

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Тег Верховная Рада, Украина, ПАСЕ

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Источник:

Интерфакс-Украина

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