Проход украинских кораблей в Керченском проливе: в России "пригрозили" войной

Российские политики не исключают нового военного конфликта с Украиной даже при участии НАТО

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua.

Проход украинских кораблей в Керченском проливе: в России "пригрозили" войной //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/dca/d8a/5cadcad8a6043.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/dca/d8a/5cadcad8a6043.jpg 2019-04-10T13:52:53+03:00 Политика Российские политики не исключают нового военного конфликта с Украиной даже при участии НАТО

Сейчас украинские корабли не ходят через Керченский пролив, однако в Совете Федерации пригрозили серьезными военными последствиями, если ВМС Украины снова там попытаются пройти. Об этом говорится в заявлении Совфеда РФ.

Российские политики уверены, что украинские корабли нарушили правила судоходства в Керченском проливе в ноябре прошлого года, что обернулось пока только локальным военным столкновением.

"Прохождение украинских кораблей через Керченский пролив — это не вопрос соотношения сил или присутствия НАТО в Черноморском регионе, а исключительно проблема соблюдения украинской стороной установленных процедур, которые ей хорошо известны и успешно использовались ею до ноября 2018 года. Попытки Украины действовать в обход этих процедур несут в себе риски возникновения военного конфликта между Украиной и Российской Федерацией, в который может быть вовлечена и НАТО", – говорится в заявлении СФ.

Также в Совфеде раскритиковали усиление военного присутствия НАТО в Черноморском регионе в поддержку Грузии и Украины, которые пострадали от российской агрессии.

Отметим, Россия заявляет о якобы нарушении ВМС Украины морской границы, из-за чего и напали россияне. Однако стоит напомнить, что ФСБ РФ подтвердила, что атаковала украинские корабли в международных водах. Эксперты проанализировали хронологию событий.

Напомним, в феврале президент Украины Петр Порошенко заявлял, что украинские корабли "точно пройдут" через Керченский пролив. Он отметил, что Украина будет отстаивать свободу судоходства в Черном море и готова послать туда своих наблюдателей.

25 ноября 2018 года Россия обстреляла артиллерийские катера Военно-морских сил Украины "Никополь" и "Бердянск", а также рейдовый буксир "Яны Капу" в районе Керченского пролива. Корабли и их экипажи – 24 человека – были захвачены. Ранения получили шестеро украинцев. Позже всех моряков арестовали в крымских "судах" и перевезли в московские СИЗО. ГПУ показывала реконструкцию событий в Керченском проливе.

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