Просьба к руководителям предприятий, позвольте своим сотрудникам работать дома – Зеленский

«Особенно речь идет о том, у кого есть дети, и не с кем их оставить из-за карантина в школах и детских садах», - заявил глава государства

Президент Украины Владимир Зеленский призвал руководителей украинских предприятий разрешить своим сотрудникам работать удаленно из-за коронавируса.

Об этом он заявил во время короткого видеообращения к украинской нации из-за распространения коронавируса в стране.

"Лично от меня просьба к руководителям предприятий, по возможности позвольте своим сотрудникам работать дома, дистанционно. Особенно речь идет о том, у кого есть дети, и не с кем их оставить из-за карантина в школах и детских садах", – сказал он в своем обращении к украинскому народу.

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Ранее в обращении Зеленский объяснил суть временного запрета на проведение массовых мероприятий в Украине.

Также президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев соблюдать личную гигиену в связи с пандемией коронавируса. "Гречка, спички и туалетная бумага не спасают от коронавируса", – заметил глава государства.

С полным текстом обращения к украинцам можно ознакомиться здесь.

"Желаю вам 36,6! Будьте здоровы, дорогие украинцы!" – говорится в заявлении президента.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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