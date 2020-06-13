Проверять магазины, рынки и транспорт: Зеленский дал поручение из-за "рекордов" коронавируса

Глава государства потребовал отчета о мерах по борьбе с инфекцией

Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее перешел на "особый" режим работы из-за болезни супруги, заразившейся коронавирусом, провел совещание, посвященное борьбе с инфекцией.

Как сообщили на официальном сайте главы государства, 13 июня он собрал членов Кабмина и представителей правоохранительных ведомств.

"Уже третьи сутки у нас значительно выше количество лабораторно подтвержденных случаев заражения. Я просил определить причину, и ожидаю от вас прогнозов и решений", – сказал президент.

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В свою очередь, глава Минздрава Максим Степанов отметил, что у него вызывает беспокойство повышенное количество госпитализированных с признаками коронавируса, пневмонией и увеличение случаев заражения.

"Причины для паники нет, но есть "звоночки", которые требуют реакции", – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, который предложил определиться с моделью усиления контроля мер адаптивного карантина.

В свою очередь, глава государства отдал распоряжения, которые могут сдержать распространение инфекции.

"Надо тщательно проверять магазины, рынки, общественный транспорт – места, где могут быть скопления людей. Ответственность за эти скопления – на учреждениях и платформах, которые должны обеспечить безопасность, прописанную Кабинетом министров", – подчеркнул Зеленский.

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Шмыгаль обратил внимание на то, что международный опыт показывает действенность административной ответственности.

В свою очередь, глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко доложил, что за время карантина было составлено более 12,5 тыс. административных протоколов за нарушения требований безопасности, суды вынесли решения о штрафах на 4,5 млн грн.

Ранее мы писали о том, как себя чувствует первая леди – Елена Зеленская, у которой подтвердили наличие коронавируса.

Добавим, что на 13 июня в Украине подтвердили 30506 случаев коронавируса, из которых 880 умерли, а 13976 удалось победить вирус.

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