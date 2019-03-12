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Психолого-психиатрическую экспертизу назначили уже 11 военнопленным украинским морякам

Сегодня, 00:02

Сегодня проводили следственные мероприятия против Евгения Семидоцкого, Андрея Эйдера и Сергея Попова

Фото: Getty Images
Психолого-психиатрическую экспертизу назначили уже 11 военнопленным украинским морякам //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/1e9/ba4/5c61e9ba4a445.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/1e9/ba4/5c61e9ba4a445.jpg Политика Сегодня проводили следственные мероприятия против Евгения Семидоцкого, Андрея Эйдера и Сергея Попова

Российские следователи назначили психолого-психиатрическую экспертизу уже для 11 украинских военных моряков. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook.

"Следственное управление ФСБ назначило сегодня проведение психолого-психиатрической экспертизы в отношении еще трех военнопленных украинских моряков... Всего по состоянию на текущий день следствие назначило амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу в отношении 11 военнопленных", – сказано в сообщении.

Моряками, в отношении которых следователи проводили мероприятия, стали Евгений Семидоцкий, Андрей Эйдер и Сергей Попов.

По словам Полозова, защита возражала против назначения данной экспертизы. Вместе с тем, учитывая, что следствие не собирается позитивно реагировать на возражения адвокатов, ими были заявлены ходатайства о присутствии адвокатов при проведении экспертизы.

Напомним, ранее "Сегодня" встретились с голкипером ФК "Шахтер" Андреем Пятовым, который передал своему земляку – капитану украинского бронекатера "Бердянск" Роману Мокряку – слова поддержки.

Кроме того, ранее Николай Полозов рассказал, что к некоторым военнопленным морякам подселили "специальных" сокамерников для проработки – чтобы они дали показания на себя или своих сослуживцев.

Также сообщалось, что специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер потребовал у России немедленно освободить украинских моряков.

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Тег Россия, адвокат, экспертиза, Полозов, пленные моряки

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