"Пусть мозги продаст": пенсионерка ответила депутату на предложение продать собаку

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Пенсионерка Любовь Павловна Колючая из Аджамки Кировоградской области, которой во время ток-шоу на одном из украинских телеканалов нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагар посоветовал продать собаку, чтобы оплатить коммуналку, резко ответила народному избраннику.

Об этом сообщает сайт "Мой Кропивницкий" журналистам которого якобы удалось разыскать женщину.

Пенсионерка, внезапно ставшая звездой соцсетей и прославившая горе-депутата, призналась, что совет "слуги народа" продать собаку "элитной породы" в эфире не слышала.

"Наверное, прозевала. Потому что поговорила и бегом на кухню побежала хлеб из печки вытаскивать", - рассказала она.

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В ответ Брагару Любовь Павловна посоветовала "продать мозги".

"Пусть он лучше свои мозги продаст. Так будет лучше. Если не умеют руководить", - заявила женщина.

О себе говорит: работала на автовокзале диспетчером, имеет 31 год трудового стажа и получает пенсию в две тысячи гривен. Коммуналка обходится немногим меньше этой суммы из-за субсидии.

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Рассказала Любовь Павловна и о собаке "элитной породы".

"Она бедненькая уже старая. Уже 14 лет. А собаки больше 15 лет не живут. Поэтому продавать нечего", - отметила женщина, добавив, что зовут собаку Шарик.

Слова народного депутата Евгения Брагара из фракции "Слуга народа", который посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку, вызвали настоящий взрыв в социальных сетях.

Несмотря на извинения, которые народный избранник принес в своем Facebook, пользователи Сети предложили продать самого депутата и на вырученные деньги заплатить за газ.

Напомним, что имя Евгения Брагара стало известно после языкового скандала с волонтерами, которые потребовали выключить российский сериал, но получили отказ от водителя. История обрела большой резонанс, а депутат обратился с заявлением в полицию, потребовав наказать девушек за "дискриминацию русского языка".

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