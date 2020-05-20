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  1. Новости политики

"Пустое дело": Зеленский прокомментировал скандал с "пленками" Ермака

20 мая, 14:14

Ксения Капустинская , Денис Беспалов

Президент заявил, что его хотели шантажировать, чтобы он уволил главу своего офиса

Президент Владимир Зеленский не видит оснований для отставки главы Офиса президента Андрея Ермака. Об этом он заявил во время пресс-конференции по итогам первого года своей каденции, комментируя скандал вокруг так называемых "пленок" Ермака.

"Что касается господина Ермака. Для меня это пустое дело. Я знаю, кто проводил эти записи. Я знаю, зачем. Я знаю, кто хотел шантажировать этими записями меня лично, чтобы я снял Ермака. Я не готов сейчас говорить, кто это был, хотя и знаю ответ, потому что идет следствие. Как бы оно ни закончилось, у меня есть полный ответ. Частично там есть и ответ, почему я некоторых людей увольняю. Имею право об этом не говорить", – сказал президент.

Зеленский напомнил, что идет следствие относительно публикации записей, на которых брат главы Офиса президента Андрея Ермака Денис якобы проводит переговоры о трудоустройстве на различные должности.

"Пусть идет следствие. Там все стороны расследуются. И кто виноват, пусть отвечает. Во-первых, это брат Ермака, во-вторых, смешно, что никто никаких денег не брал и нет ничего на видео. Нет ничего. Это обсуждалось еще летом и осенью, готовилось это событие, чтобы шантажировать Офис президента и меня лично. Поэтому ни одного человека, о котором говорили, нет на должностях. И это не потому, что вышли записи, и поэтому мы или правительство их не поставили на должности. Нет. Записи были сделаны летом и осенью. А после этого много раз можно было поставить на должности", – сказал президент.

Другой вопрос, по словам Зеленского, для чего это было сделано.

"Не пустое – для чего это сделано. И то, что мы понимаем, у кого есть такая техника. У государства есть такая техника. Вот это все – не пустое, это серьезные вещи в этой ситуации. Но придет время, и общество обязательно об этом узнает. Там очень интересно. Думаю, вам нужно проследить, кто выкладывал видео, кто первый опубликовал в Facebook, в telegram-каналах, и вы сразу поймете не только, кто в этом соучастники, а и то, кому принадлежат те или иные telegram-каналы. Немного дедукции подключите, и все будет нормально. а пока идет следствие, я больше ничего об этих грязных вещах говорить не буду", – добавил президент.

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Напомним, ранее Зеленский ответил на петицию об увольнении главы Офиса президента.

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Украина Владимир Зеленский Андрей Ермак

Источник: Сегодня

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