"Пустое дело": Зеленский прокомментировал скандал с "пленками" Ермака

Президент Владимир Зеленский не видит оснований для отставки главы Офиса президента Андрея Ермака. Об этом он заявил во время пресс-конференции по итогам первого года своей каденции, комментируя скандал вокруг так называемых "пленок" Ермака.

"Что касается господина Ермака. Для меня это пустое дело. Я знаю, кто проводил эти записи. Я знаю, зачем. Я знаю, кто хотел шантажировать этими записями меня лично, чтобы я снял Ермака. Я не готов сейчас говорить, кто это был, хотя и знаю ответ, потому что идет следствие. Как бы оно ни закончилось, у меня есть полный ответ. Частично там есть и ответ, почему я некоторых людей увольняю. Имею право об этом не говорить", – сказал президент.

Зеленский напомнил, что идет следствие относительно публикации записей, на которых брат главы Офиса президента Андрея Ермака Денис якобы проводит переговоры о трудоустройстве на различные должности.

"Пусть идет следствие. Там все стороны расследуются. И кто виноват, пусть отвечает. Во-первых, это брат Ермака, во-вторых, смешно, что никто никаких денег не брал и нет ничего на видео. Нет ничего. Это обсуждалось еще летом и осенью, готовилось это событие, чтобы шантажировать Офис президента и меня лично. Поэтому ни одного человека, о котором говорили, нет на должностях. И это не потому, что вышли записи, и поэтому мы или правительство их не поставили на должности. Нет. Записи были сделаны летом и осенью. А после этого много раз можно было поставить на должности", – сказал президент.

Другой вопрос, по словам Зеленского, для чего это было сделано.

"Не пустое – для чего это сделано. И то, что мы понимаем, у кого есть такая техника. У государства есть такая техника. Вот это все – не пустое, это серьезные вещи в этой ситуации. Но придет время, и общество обязательно об этом узнает. Там очень интересно. Думаю, вам нужно проследить, кто выкладывал видео, кто первый опубликовал в Facebook, в telegram-каналах, и вы сразу поймете не только, кто в этом соучастники, а и то, кому принадлежат те или иные telegram-каналы. Немного дедукции подключите, и все будет нормально. а пока идет следствие, я больше ничего об этих грязных вещах говорить не буду", – добавил президент.

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Напомним, ранее Зеленский ответил на петицию об увольнении главы Офиса президента.

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