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Зеленский ответил на петицию об увольнении главы Офиса президента

6 мая, 20:14

Руслан Ровик

Глава государства сослался на Конституцию, а также напомнил о расследованиях СБУ и ГБР

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию, в которой требовали увольнения главы Офиса президента Андрея Ермака и привлечения его к ответственности.

Как сообщили на официальном сайте главы государства, в своем ответе Зеленский подчеркнул, что Ермак в своей работе придерживается норм Конституции, а подписание им протокола Трехсторонней контактной группы является "частью текущей работы по реализации Комплекса мер, а также других документов, которые составляют "пакет" достигнутых в Минске договоренностей".

Кроме того, в заявлении говорится о том, что в ходе той встречи была достигнута договоренность об обмене удерживаемыми лицами, разведении сил и открытии контрольных пунктов въезда-выезда в населенных пунктах Золотое и Счастье.

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В ответе Зеленский также указывает, что в связи с сюжетами, обнародованными в СМИ, о якобы коррупции Ермака, в настоящее время Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины ведут досудебные расследования.

"Согласно Положению об Офисе президента Украины, утвержденному Указом президента Украины от 25 июня 2019 № 436, руководитель Офиса президента Украины назначается на должность на срок полномочий президента Украины и освобождается от должности президентом Украины", - напомнил глава государства.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее сам глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что не будет никаких прямых переговоров с боевиками и напомнил, что по принятым в 2015 году Минским соглашениям Украина взяла на себя обязательства согласовать несколько вопросов, в частности конституционную реформу в части децентрализации и выборы, с представителями ОРДЛО в рамках ТКГ. Речь идет не о боевиках в Консультативном совете, а о жителях оккупированных территорий, переселенцах, которых хотят ввести в этот новый орган.

В то же время уже десятки "слуг народа" обратились к Зеленскому из-за угрозы прямых переговоров с "ЛДНР". Народные депутаты опасаются, что создание Консультационного совета нарушит позицию Киева.

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петиция Владимир Зеленский Андрей Ермак Офис президента

Источник: Сегодня

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