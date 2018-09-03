Путь в НАТО и Крым без флота РФ: как Порошенко хочет изменить Конституцию

На сайте Верховной Рады обнародовали текст президентского законопроекта об изменениях в Конституцию, которые закрепят европейское и евроатлантическое направления развития Украины.

Согласно документу, преамбулу Основного закона предлагается дополнить словами о подтверждении европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины.

Статью Конституции о полномочиях Верховной Рады предлагается расширить пунктом о реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО.

Кроме того, в Основном законе Петр Порошенко предлагает отметить, что президент Украины является гарантом реализации курса на членство Украины в ЕС и НАТО.

Также из Переходных положений изымается норма, на основании которой в Украине находился Черноморский флот РФ.

Накануне президент Петр Порошенко провел совещание с руководителями депутатских фракций и групп в Верховной Раде, на которой попросил депутатов поддержать изменения в Конституцию.

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"Очень просил бы, чтобы эти проекты как можно скорее были рассмотрены, включены в повестку дня и направлены в Конституционный Суд для того, чтобы сделать те движения, те изменения, которые произошли после Революции Достоинства, необратимыми и не допустить реванша", - сказал Порошенко.

Как сообщала сегодня представитель президента в парламенте Ирина Луценко, Порошенко подал в Раду проект изменений в Конституцию по вступлению Украины в ЕС и НАТО. Она рассказала, в какие статьи глава государства предлагает внести изменения.

Ранее президент рассказывал, что мечтает о вступлении Украины в Европейский Союз и НАТО до 2030 года. При этом постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон заявила, что в НАТО осознают, что реакция Российской Федерации на присоединение Украины к Альянсу не будет положительной.