Путин боится успешной Украины как огня: в США указали на опасность для путинского режима

С Россией и воевать не надо, чтоб свергнуть Путина – есть "демократический" способ решения проблемы

Успешная и демократическая Украина у границ России может привести режим российского лидера Владимира Путина к краху, так как вся его власть построена на коррупции и авторитаризме, а демократия в его стране вскроет всю эту "раковую опухоль". Такое мнение высказал экс-помощник Госсекретаря США, директор по вопросам прав человека и демократии "Института Маккейна" Дэвид Крамер.

По его мнению, российское государство должно было бы быть заинтересованным в успешных демократиях и рыночных экономиках у своих границ, однако Путин боится этого, так как демократизация России угрожает ему лично напрямую. Поэтому Москва давила на Армению, чтоб та отказалась от соглашения с ЕС, давила на Грузию и Украину.

"Господин Путин видит любые усилия Грузии или Украины стать демократическими государствами, частью Европы, как угрозу. Это четко указывает, что интересы господина Путина расходятся с национальными интересами России. Это (демократические государства у границ РФ – ред.) не в интересах господина Путина. Он не хочет иметь конкурирующие системы у своих границ", – сказал Крамер.

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Экс-помощник госсекретаря США объяснил, что демократия в России будет разоблачать коррупцию, выдавать авторитарный контроль Путина над государством, поэтому он не заинтересован в присутствии демократических государств вблизи своих границ.

"Цель Путина номер один – оставаться у власти. Он будет делать это всеми средствами. Даже теми, которые сделали его заложником собственной системы, когда он не может позволить себе уйти. Коррупция в России растет вместе с авторитаризмом. Чем больше коррумпированной она становится, тем более она становится авторитарной. Он не может себе позволить потерять контроль, так как это может привести к полной потере контроля над всем", – подчеркнул американский эксперт.

Отметим, что, может, хозяин Кремля и не боится Украину в военном плане, однако у него есть серьезные опасения относительно нашей страны. Так, президент Петр Порошенко ранее называл самый большой страх Путина по Украине. По его мнению, российский лидер больше всего боится интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО.

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко, говоря о планах Путина по Украине объяснил, что одной из главных задач Путина – не допустить успешной Украины. Успешная Украина является смертельным примером для Российской империи, подчеркнул он.